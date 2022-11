La muerte del testigo clave de Lozoya

Emilio Lozoya y Edgar Torres eran más que viejos conocidos cuando trabajaron juntos en Pemex. Los unía una amistad forjada desde el ITAM, Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de venir de familias distintas –Lozoya con influencias políticas y empresariales, y Torres de la clase media– hicieron click.

Edgar Torres llegó a Pemex al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, junto con Emilio Lozoya, primero como asesor ejecutivo y luego como director de Pemex Fertilizantes, la unidad de la petrolera encargada de realizar las dos compras de empresas más cuestionadas durante la gestión del exdirector de Pemex, actualmente en prisión preventiva.

La adquisición de Agronitrogenados y Fertinal, dos empresas de fertilizantes en condiciones deplorables –una abandonada y la otra quebrada– por las que Pemex pagó 11 mil millones de pesos, fueron dos de los grandes escándalos de la gestión Emilio Lozoya. El 17 de diciembre del 2013, Lozoya y Torres presentaron ante el Consejo de Administración de Pemex un informe en el que avalaban la inversión.

Unos meses antes, en marzo de 2013, Altos Hornos de México, del magnate Alonso Ancira –exsocio y viejo amigo de Lozoya– transfirió 3.7 millones de dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, compañía fachada que utilizó Odebrecht para sobornar a políticos de Latinoamérica. De dicha cuenta luego se transfirieron cinco millones de dólares a la cuenta de Zecapan, propiedad de Lozoya. Por ese hecho la Procuraduría General de la República citó a declarar al exdirectivo, pero fue hasta la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que Lozoya fue inhabilitado como funcionario público por 10 años, se le congelaron las cuentas y se le comenzó a perseguir.

El 27 de septiembre de 2019, Edgar Torres fue denunciado ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación, señalado por su participación en las irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

En octubre de ese mismo año, la SFP le abrió un procedimiento de responsabilidades luego de que la ASF lo acusó de haber participado en la adquisición presuntamente irregular de la planta Fertinal en 2015. Como consecuencia de ello, la dependencia le impuso dos inhabilitaciones por 15 años, con multas que en conjunto suman 3,844 millones de pesos.

A esas sanciones se sumó en octubre de 2020 una nueva inhabilitación por 10 años, por omitir en sus declaraciones patrimoniales, de 2015 y 2016, seis cuentas bancarias que sumaban casi 25 millones de pesos y que estaban a su nombre y el de su esposa, a quien señaló como su dependiente económico.

Torres Garrido salió de la dirección de Pemex Fertilizantes en la administración de José Antonio González Anaya.

El proceso de investigación, las multas y las potenciales demandas penales fueron un infierno para Edgar Torres, quien en el 2020 quería decir todo lo que sabía, pero sus “amigos” le instruyeron que no lo hiciera, que mejor se convirtiera en testigo protegido de Lozoya, con quien a su salida de Pemex trabajó en el fondo Makech Capital. Torres aceptó.

En octubre del 2020 conversé en diversas ocasiones con Edgar Torres para el libro que escribí sobre el caso Lozoya. Además de aportar información y pruebas de la historia que comenzó a distribuirse en abril del 2021, el exfuncionario confesó que había sido presionado y que temía por su vida. Que las acusaciones lo habían mermado físicamente y que tenía problemas familiares.

No lo volví a ver ni a hablar con él después de publicado el libro. El lunes 19 de septiembre pasado, un conocido me hizo llegar la noticia de su fallecimiento: “Murió en su casa por una congestión estomacal con broncoaspiración de ácidos”. Sus amigos me hicieron llegar más información y aseguraron que las multas en su contra fueron desechadas, aunque dicho estatus no se conoce públicamente.

Este viernes, la defensa legal de Emilio Lozoya informó del fallecimiento de Edgar Torres, principal testigo del exfuncionario en el caso Agronitrogenados, por lo que la audiencia se difirió 10 días. Los abogados del exdirector de Pemex querían utilizar su testimonio para llegar a un acuerdo reparatorio que le permita a Lozoya salir de la cárcel.

Posdata

El destape de aspirantes a las candidaturas del 2024 ya comenzó y cada vez más políticos de la oposición buscan colocarse en las encuestas y en la opinión pública de cara las elecciones del 2024 donde se renovarán, además de la Presidencia de la República, seis gubernaturas, el Congreso de la Unión y muchos otros cargos locales.

En la Ciudad de México ya sucedió el destape de alcaldes como Santiago Taboada, Adrián Rubalcava y Lía Limón, además de legisladores como Xóchitl Gálvez, quienes buscan la jefatura de Gobierno; y para la presidencial comienzan a sonar fuerte los nombres de gobernadores como el yucateco Mauricio Vila y el queretano Mauricio Kuri.

Kuri se afilió formalmente al PAN este fin de semana, en la plenaria del partido en Querétaro. El dirigente nacional del partido, Marko Cortés, le dio la bienvenida y lo encartó formalmente como posible candidato del partido en 2024. La senadora Lilly Téllez, quien también aspira a la candidatura y va a recorrer el país, dijo que si Kuri fuera el elegido tendría su apoyo.

Parece que la oposición por fin se mueve para intentar alcanzar a los muy adelantados Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

