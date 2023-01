La IP mexicana en el Palacio del Rey de España

Madrid.- Enfundado en un traje azul y con una corbata del mismo color de la diseñadora mexicana Pineda Covalin, se presentó el Rey de España, Felipe VI, ante una delegación de empresarios mexicanos que estuvieron esta semana en Madrid para participar en la cumbre “México y España, una apuesta empresarial de futuro”.

En el Palacio de la Zarzuela, a las afueras de Madrid, es donde el Rey de España realiza sus actos protocolarios y despacha habitualmente. Hacia el mediodía del jueves, Felipe VI saludó de mano y platicó con cerca de 18 representantes de la Iniciativa Privada mexicana que se reunieron con sus contrapartes esta semana en la capital española para reforzar las relaciones económicas entre ambos países, en medio de una retórica política de reclamos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha tensado las relaciones diplomáticas.

Felipe XI, quien ha visitado varias veces México y está casado con la reina Letizia, quien radicó varios años en el país, llegó a la reunión con un buen semblante: sonriente, amigable y dispuesto a escuchar y a responder las preguntas de sus interlocutores. Tras el saludo protocolario, el Rey recibió en un salón del palacio real a la comitiva mexicana para platicar, por espacio de 45 minutos, sobre temas de la relación bilateral.

El Rey Felipe XI inició la conversación con una bienvenida y agradecimiento a la delegación mexicana que visitó su país. Habló sobre la estrecha relación económica, cultural e idiosincrática de España y México, y dejó claro que su intención no solo es mantener los puentes, sino reforzarlos. “Hay mucho por construir”, comentó ante los representantes de las principales cámaras y confederaciones empresariales del país.

Muy sabedor de la economía y los asuntos internos de México, el Rey se mostró prudente y con ánimos de hablar en positivo sobre las relaciones bilaterales y el potencial de crecimiento. Dentro del emblemático salón de audiencias, donde se celebran muchos de los encuentros institucionales de la Corona Española, se colocó una mesa redonda: solo sillas acomodadas en círculo, como para romper el hielo con el que el presidente mexicano ha intentado ‘congelar’ las relaciones.

Si bien durante la plática no se hizo una referencia particular al presidente López Obrador, sí hubo mensajes entre líneas: el respeto al estado de derecho y a las inversiones; el fortalecimiento del comercio bilateral y el turismo; el intercambio cultural y la historia compartida entre los dos países. Felipe XI solamente sonrió y asintió cuando se hizo mención de que a pesar de las diferencias políticas o diplomáticas, la relación económica se está fortaleciendo.

Durante la reunión no se abordó el tema del ‘perdón’ que ha solicitado el presidente López Obrador por los abusos cometidos durante la Conquista de hace 500 años, pero sí estuvo presente en el ambiente, lleno de simbolismos que buscaban enterrar ese fantasma: las sillas en círculo en el salón de audiencias, las buenas referencias del Rey hacia México, las anécdotas y comentarios de sus viajes al país y hasta el gesto de llevar puesta una corbata de una diseñadora mexicana; todo fue un mensaje en sí mismo: que las relaciones humanas, culturales, sociales y económicas están por encima de los disgustos presidenciales.

Esta semana, el presidente López Obrador se ha referido dos veces a España, la civilización y la Conquista. No parece ser una simple coincidencia con el viaje de la delegación de empresarios mexicanos al país europeo. Tampoco con respecto a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que comenzó esta semana en Madrid, donde los principales estados de vocación turística internacional exponen sus virtudes y se cierran negocios con todas las empresas relacionadas con el sector.

El Presidente no quita el dedo del renglón (del perdón) y los empresarios no dejan de impulsar una mayor integración y relación entre México y España.

Posdata 1

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, Antonio Garamendi, fue uno de los oradores principales, al igual que Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; José Abugaber, líder de la Concamin; José Loret de Mola Gómory, subsecretario General de Coparmex; Guillermo Romero y Javier Vázquez, de Concanaco-Servytur, y Carlos Salomón.

Posdata 2

Después de la visita al Rey de España, hubo otra muy privada en la que participaron los principales empresarios de España, como Amancio Ortega, dueño de Inditex, Florentino Pérez, de Grupo ACS, e Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, a la cual también asistió Francisco Cervantes. Se hablaron temas de inversiones y lo más importante para mantenerlas: certeza jurídica.



