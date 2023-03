La 4T va implacable contra aerolíneas mexicanas

Andrés Manuel López Obrador lleva poco más de cuatro años viajando frecuentemente en aerolíneas comerciales. En ese tiempo, el presidente se ha enfrentado a algunas de las vicisitudes que padecen los usuarios, como los retrasos, las cancelaciones, la infraestructura deficiente de la mayoría de los aeropuertos y las tarifas. Aunque él no paga los boletos de avión, sino nosotros los contribuyentes, casi siempre pregunta al encargado de coordinar su Ayudantía, Daniel Asaf, cuánto costaron e intenta llevar una bitácora.

Según personas que han viajado con AMLO, es común escuchar que se queje de las tarifas aéreas. El presidente quizá desconozca que los impuestos, como la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), llegan a representar hasta 65% del precio de un boleto de avión. Este 2023 el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, impuso un aumento de 7.7% a la TUA para compensar la inflación.

El 15 de diciembre, el presidente envió dos iniciativas a la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. Con la primera se busca que la nueva Agencia Federal de Aviación Civil –antes conocida como la Dirección General de Aviación Civil– tenga personalidad jurídica propia, más presupuesto y, lo más peligroso, se permita el cabotaje, es decir que una aerolínea extranjera pueda conectar a otros destinos en el interior de la República, lo cual está prohibido por la mayoría de los países.

La industria nacional, incluidos los sindicatos y los expertos en aviación, consideran que permitir el cabotaje es un suicidio para la aviación mexicana, que ha sufrido con la pandemia del Covid-19, la crisis de los precios del petróleo, la quiebra de dos aerolíneas en el sexenio actual y la irresponsabilidad del gobierno que perdió la categoría de seguridad aérea número 1 otorgada por Estados Unidos, sin la cual las líneas mexicanas no pueden abrir rutas o frecuencias hacia ese país.

Poco le ha importado al presidente la postura de los expertos, los sindicatos y las aerolíneas, que ayer se volvieron a posicionar a través de la Canaero. La Ley de Aviación Civil y la apertura de los cielos va, según me lo confirmó la semana pasada el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons. Esta semana va a discutirse el tema en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría simple, y es probable que junto con la Ley de Aeropuertos –que entre otras cosas busca que la Marina y el Ejército se hagan cargo de varios aeropuertos del país al tiempo que la Sedena opera una nueva aerolínea comercial– se pasen fast track en el Congreso.

Sobre el cabotaje, Jiménez Pons reconoció que puede afectar a la industria nacional, aunque no “en demasía”. El subsecretario, quien anteriormente estuvo encargado del Tren Maya, dijo que no se van a abrir los cielos “indiscriminadamente”, por lo que las aerolíneas extranjeras que quieran conectar con destinos nacionales deberán cubrir una serie de requisitos de interés y seguridad nacional, con lo cual se pretende atender rutas que, por cuestiones de mercado, las líneas nacionales no cubren.

El mismo objetivo tendrá la nueva aerolínea que planea echar a andar el Ejército mexicano en diciembre. Según Jiménez Pons, si bien se enfocará en el Aeropuerto Felipe Ángeles y en rutas poco concurridas, también entrará a competir a destinos atendidos por las aerolíneas comerciales, primero con un “objeto social”, pero con la idea de bajar los precios de las tarifas en algunas de las principales rutas.

En el sector aéreo y turístico vaticinan el golpe final para las aerolíneas que quedan, como Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús, sobre todo porque ya llevan dos años compitiendo en desventaja con las aerolíneas estadounidenses por la pérdida de la Categoría 1 de seguridad aérea, la cual, dicen en la 4T, van a recuperar para abril… o para mayo.

Posdata 1

La quiebra de tres bancos estadounidenses, en una semana, por la agresiva subida de tasas de interés de la Reserva Federal encendió las alertas mundiales sobre el sector financiero. Este lunes, las bolsas en Estados Unidos cayeron en medio de la incertidumbre, a pesar del mensaje de calma que envió desde temprano el presidente Joe Biden.

En México la turbulencia le pasó factura al tipo de cambio. El peso cerró la jornada del lunes en 18.91 unidades, es decir con una depreciación de 41 centavos respecto a su cierre del viernes. La moneda mexicana pasó del superpeso a ser una de las más depreciadas del mundo desde finales de la semana pasada. La mayoría de los bancos e instituciones financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron pérdidas ayer por la incertidumbre de la quiebra del Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el desplome accionario del First Republic, de San Francisco.

Este jueves comienza en México la Convención Bancaria número 86, donde este tema será uno de los más relevantes a tratar. Por ahora resulta lamentable que ni el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente, ni el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hayan salido a emitir mensaje alguno.

En la columna de este lunes expusimos tres casos a revisar: las quiebras de Accendo, Crédito Real y Unifin. Esta última empresa nos envió un texto en el que señala que la semana pasada presentó su plan de negocios inicial y consecuente plan de reestructura a sus diversos grupos de acreedores, con el aval de sus asesores financieros y legales, el cual fue bien recibido por el grupo de acreedores.

Posdata 2

La carrera electoral de la Ciudad de México está que arde. Las encuestas publicadas en los medios de comunicación han sacado chispas, como la que se dio a conocer este lunes en un periódico de circulación nacional, la cual arroja que 50% de [email protected] [email protected] estarían a favor de un cambio en la Jefatura de Gobierno de la capital.

En el primer círculo de Claudia Sheinabum no cayó nada bien el resultado de la encuesta, aunque otras le siguen dado a Morena la ventaja en las preferencias, sobre todo si lograra convencer al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch de buscar la candidatura, pues es sin duda el mejor posicionado.

Por el otro lado, la alianza opositora también se ve con amplias posibilidades de posicionar a su candidato o candidata para 2024. El PAN llevará mano en la decisión y se perfila al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como el favorito, aunque en las encuestas también sale muy bien posicionada la senadora Xóchitl Gálvez.

En el PAN aseguran que Taboada le tiene tomada la medida a Morena y que los resultados de su gestión en la alcaldía le dan fuerza para una eventual candidatura, aunque su destape también le ha ocasionado una “persecución” en su contra y de su grupo político.



@MarioMal