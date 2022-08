Jesús Seade, ¿fusible quemado?

Mientras la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunciaba consultas para resolver controversias con México por la “discriminación” de sus empresas en el sector energético nacional, Jesús Seade, el exnegociador clave del TMEC del gobierno de transición, publicaba en su cuenta de Twitter una reunión con funcionarios de China para aumentar el intercambio cultural con México.

A pesar de que tanto Seade como el gobierno mexicano sabían de las consultas que promovería Estados Unidos varios días antes, al igual que algunos empresarios mexicanos –como lo revelamos en la columna del 21 de julio–, no hicieron nada para frenarlo o prevenirlo. La ligereza y desinterés con la que se toman estos temas en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador no auguran un buen panorama para México en el desenlace de este potencial conflicto comercial.

Seade, me revelan fuentes de alto nivel, no recibió bien la noticia. Cuando llegaron las primeras comunicaciones a la casona de Sanlitun DongWuJie 5, en Beijing –donde está la embajada de México en China– decidió hacer caso omiso. El exnegociador del TMEC llevaba oficialmente 10 meses como embajador en el país asiático, donde vivía antes de ser llamado por AMLO para revisar los acuerdos del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

El tiempo que Seade estuvo en el gobierno (de transición y formalmente) de la 4T –unos 21 meses– fueron muy desgastantes. Además de representar los intereses del gobierno entrante y destrabar temas álgidos como la cláusula sunset en el sector agropecuario, tuvo que lidiar con su supuesto amigo Bob Lighthizer –entonces representante comercial de Donald Trump– quien terminó sacándole los acuerdos clave en materia laboral y de reglas de origen en el sector automotriz.

Luego de ser evidenciado por haber costeado viajes personales a Hong Kong, en clase premier y con la justificación de trabajo de la Cancillería, quedó harto del gobierno. “Me retiro, mi familia me reclama”, expuso. Y tras un infortunado intento de convertirse en el nuevo presidente de la Organización Mundial de Comercio, López Obrador le concedió la embajada de México en China, donde vive su familia.

Sin embargo, la intención de Seade de no inmiscuirse en las consultas y controversias de Estados Unidos falló. Al día siguiente del anuncio de Tai, el presidente reveló que Seade le informó que “no hay ningún problema”, pero sí lo hay. Otro de los negociadores del TMEC, Ildefonso Guajardo, recordó las frases de Seade cuando se firmó el acuerdo. “El presidente electo ha sido muy claro desde que ganó las elecciones, en público, en privado, en todas las formas ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética, no piensa cambiar la Constitución; él respeta el marco legal como lo tenemos. Y eso incluye los contratos existentes como los tenemos”, recordó.

Y remató: “Al mismo tiempo sabemos que se está fortaleciendo a Pemex, abriendo nuevas refinerías, modernizando. Entonces habrá áreas en las que haga falta hacer cooperación con el sector privado y en las que se tengan otras intenciones, pero en todos los casos, sin cambiar los términos del marco legal actual”.

Contra su deseo, Seade fue nombrado por el presidente, junto al canciller Marcelo Ebrard y a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, como los tres funcionarios del gobierno que atenderán las consultas y controversias.

Seade se ha volcado a la relación México-China que no agrada a Estados Unidos. En foros recientes ha hablado de la importancia de fortalecer esa integración comercial, aunque ha reconocido que las empresas mexicanas prefieren el mercado de EU e incluso hay ciertas cláusulas en el TMEC que prohíben al país estrechar su relación con el dragón asiático.

Tampoco está ya su amigo Bob ni nadie con el que pueda negociar como lo hizo al inicio con el TMEC. El “bombero” Seade ya no funciona como apagafuegos.

En la potencial pelea comercial entre México y Estados Unidos hay mucho tufo político. El presidente López Obrador buscará aprovechar los meses para reafirmar su nacionalismo y supuesta defensa de los intereses del pueblo mexicano, de cara a las elecciones del Estado de México en 2023 y la presidencial y de la Ciudad de México en 2024; por eso eligió el 16 de septiembre para dar un posicionamiento. Por su parte, el gobierno y partido de Joe Biden enfrentará las elecciones intermedias de noviembre con una baja popularidad y con la cargada de Donald Trump, quien busca de nueva cuenta competir por la Presidencia de EU en el 2024.

Ecos de la elección interna de Morena

Durante el complejo y escandaloso proceso que se realizó este fin de semana para elegir consejeros de Morena destacó el protagonismo del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, quien impulsó a sus personajes cercanos en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas.



Entre los candidatos que el legislador patrocina para llegar a los órganos de decisión de su partido se encuentra el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, quien fue objeto de denuncias por presuntamente verse beneficiado con la compra de votos. Sale en imágenes y videos que circulan en redes y entre la militancia.

Ramírez Bedolla, Plan de Desarrollo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó su Plan Estatal de Desarrollo con acciones enfocadas a aprovechar las vocaciones productivas que tiene el estado y en las que se contempla el campo, el turismo y relanzar la logística aprovechando el puerto más grande de México: el de Lázaro Cárdenas.

A Ramírez Bedolla lo apoya Mauricio Vargas Andaluz, coordinador de Planeación y jefe de la Unidad de Inversiones. Para dar cuenta de los resultados se incorporaron herramientas de medición y plataformas tecnológicas, además de una estrategia de financiamiento para el desarrollo. La idea es mantener la estabilidad económica y realizar obras de infraestructura e inversión social. Veremos si las promesas se traducen en crecimiento económico para un estado que ha expulsado muchos migrantes a Estados Unidos.

