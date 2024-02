El futuro de la FGR y la reunión de Sheinbaum con Gertz

A finales del año pasado, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum se reunió con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para hablar de los asuntos más relevantes del ministerio público y de los escenarios para el siguiente sexenio.

Según relatan las fuentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien pidió a Sheinbaum acercarse al fiscal, ante los rumores de que dos aliados de la “doctora” pretendían quedarse con ese puesto, lo que tenía a Gertz un tanto molesto: el futuro senador, Omar García Harfuch, y su asesor jurídico Arturo Zaldívar.

Sheinbaum fue a decirle al fiscal que, de ganar la Presidencia de la República, no tenía la intención de pedirle su salida de la FGR. Gertz Manero fue elegido como primer fiscal general de la República en el 2018 y su encargo termina en el 2027. A pesar de que su gestión ha estado rodeada de escándalos, entre ellos el caso de Emilio Lozoya, quien acaba de salir de la cárcel; la intención de eliminar el tipo penal de “feminicidio”; la defensa del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos, y posteriormente las órdenes de aprehensión giradas contra militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa; su pelea con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, entre otros asuntos personales, Gertz Manero al parecer está firme en el cargo.

El fiscal, sin embargo, ha dicho a sus cercanos que únicamente le debe fidelidad y respeto al presidente López Obrador, pero que sus colaboradores, incluso quienes formarán parte del gabinete en el siguiente gobierno o son cercanos a Sheinbaum, no tienen garantizado que no se abrirán o reabrirán sus investigaciones. Aparentemente, Gertz Manero dejó muchas pesquisas sin cerrar para retomarlas en cualquier momento, por lo que no se descartan sobresaltos al inicio del próximo sexenio.

Una de las cartas fuertes que tiene el fiscal Gertz para negociar su permanencia al frente de la FGR y la consiguiente persecución de sus “enemigos” son las denuncias y presuntas carpetas de investigación sobre los personajes más cercanos al presidente López Obrador, incluidos sus hijos, quienes han sido involucrados en escándalos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y conflictos de interés. Se habla de los amigos de Andy, Gonzalo y José Ramón López Beltrán; los empresarios, contratistas y quienes les han facilitado los negocios, como el jefe de la Ayudantía y coordinador de giras de AMLO, Daniel Asaf.

En esa lista también están nombres explosivos como el del secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, y el del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. Casualmente, a los tres se les pretende “blindar” con fuero, pues están propuestos para incorporarse a la Cámara de Diputados o la de Senadores en la próxima Legislatura.

La pregunta que surge con estas nominaciones es si, como piensan muchos en Palacio Nacional, el velo protector de la Fiscalía General de la República sólo abarca a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos, pero no se hace extensivo a los principales colaboradores del presidente.

Posdata 1

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a encabezar las listas de Morena para el Senado de la República. Todo indica que el distanciamiento que tuvo en algún momento con el presidente López Obrador –quien se encargó de palomear las listas finales para diputados y senadores– quedaron atrás.

Y si bien el excanciller Marcelo Ebrard –quien junto con Adán Augusto compitió por la candidatura presidencial de Morena– también está apuntado en la lista de plurinominales de Morena, el hecho de que se sitúe en el lugar siete lo aleja de la coordinación del grupo parlamentario.

Así que Adán Augusto López muy probablemente será el líder de Morena en el Senado en la siguiente Legislatura. Ebrard, en todo caso, se convertirá en el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para que, desde la Cámara Alta, haga frente al nuevo presidente de los Estados Unidos.

Posdata 2

Quienes al parecer se quedarán sin un escaño en el Congreso federal son los exgobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Oaxaca, Alejandro Murat, por lo menos por la vía de Morena. Al primero lo descartó el presidente del partido, Mario Delgado, y al segundo se le vio el miércoles en la sede el Partido Verde Ecologista de México, buscando un lugar. Las versiones dicen que rechazó un curul legislativo por parte del partido que encabeza Jorge Emilio González, pero la realidad es que más bien fue a pedirlo, pero el mismo “Niño Verde” le habría dicho que no hay más espacios, de manera que podría quedarse como “el perro de las dos tortas”. Del Mazo más bien busca una embajada o un lugar en el gabinete de la futura presidenta de México,

Posdata 3

A días de que comience el Abierto de Acapulco, para levantar el turismo en el icónico destino turístico, la Costera Miguel Alemán estuvo bloqueada durante cuatro días por manifestantes que pedían ser incluidos en el censo de damnificados del bienestar por el huracán Otis.

Los hombres y mujeres fueron atendidos por el gobierno federal y el gobierno de Guerrero, sin embargo no aceptaron las ayudas, lo que complica la situación del puerto, que busca la reactivación con la llegada de eventos como el Abierto de Tenis, el Tianguis Turístico y la Convención Bancaria

Se habla de un trasfondo político o alguna mano interesada en perjudicar la imagen de Acapulco, pues a cuatro meses del huracán Otis la reactivación turística del puerto va en marcha.

Los últimos reportes indican que se procedió a liberar el tránsito en la Costera con el auxilio de la Guardia Nacional. La prioridad de las y los acapulqueños es que regrese el turismo.

Posdata 4

Luego de que a finales de enero, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el estado de Querétaro firmaron un acuerdo de cooperación para dar solución a las problemáticas de abasto de agua en la entidad, el gobernador Mauricio Kuri comenzó una gira de trabajo por la Sierra Gorda, donde se sitúan muchos productos del campo, para hablar del tema y del nuevo sistema de transporte público Qrobús.

Kuri reconoció que hay altas probabilidades de que el estiaje de este año se pueda extender más allá de la temporada de calor y generar problemas de abasto, por lo que aceleró el acuerdo de cooperación con la Conagua.

El gobernador, quien celebró este jueves el cumpleaños de la candidata Xóchitl Gálvez con una fotografía en sus redes sociales, dijo que van a abastecer con pipas y una estrategia de tandeo para distribuir el recurso hídrico.

La crisis del agua afectará a todo el país y los gobiernos estatales deben tener preparadas sus estrategias para enfrentarla.

@MarioMal