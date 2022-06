Ebrard, al 2024 con Morena o no va

Recién desempacado de Los Ángeles, California, a donde acudió a la Cumbre de las Américas, Marcelo Ebrard llegó a Toluca para integrarse al mitin de Morena con el que se le dio el banderazo de salida a las posibles candidaturas para las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila, y hacia la presidencial de 2024.

Junto a las otras dos “corcholatas” más visibles para abanderar la candidatura de Morena en 2024, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, el canciller se unió a los clamores de unidad del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Compañeras, compañeros, tenemos la razón, por eso vamos a vencer si seguimos adelante, si perseveramos, si no nos dividimos y no nos confundimos”, lanzó.

Ya encarrerado en la efervescencia electoral, el secretario de Relaciones Exteriores se sinceró sobre sus aspiraciones. Ayer, en una entrevista concedida para el noticiero matutino que encabezo en El Heraldo Televisión, me dijo que no tiene intenciones de competir por otro partido en 2024.

“Somos parte del gobierno, somos parte de la transformación y de los resultados”, comentó, previo a recordar que hace más de 20 años declinó por Andrés Manuel López Obrador para que fuera el jefe de Gobierno de la capital, porque tenía posibilidades y coincidía con su proyecto.

Sobre el método para elegir al candidato de Morena, aseguró que fue él quien le propuso las encuestas en 2011 a López Obrador, por lo que considera que es una buena forma y está dispuesto a competir por esa vía, a pesar de que otros interesados en la candidatura, como el senador Ricardo Monreal, no lo consideran adecuado.

Eso sí: asegura que debe haber un piso parejo. “Tiene que haber un respeto mutuo, respeto a los diferentes participantes y corrientes, que no haya favoritismo, piso parejo, que no haya mano negra que envenene el proceso, y que se respete la encuesta”, expresó.

Sobre si aparecerá en la boleta de 2024 a como dé lugar, dijo que no será incongruente con sus principios, por lo que reiteró que siendo él o no el candidato del partido, participará en 2024 como parte de Morena.

El mitin del domingo dejó claro que en Morena sólo ven a tres posibles candidatos hacia 2024, a pesar de que el presidente López Obrador insiste en abrir la baraja. Por cercanía política y personal, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, parece ser la mejor posicionada para conseguir la candidatura, aunque arrastra una caída en las encuestas y algunos escándalos como el desplome de la Línea 12 del Metro.

Precisamente este lunes, un estudio nacional de opinión pública de la organización México Elige posicionó a Ebrard a la cabeza, con 29.5% de las preferencias, contra 20.7% de Sheinbaum. Más abajo, en quinto lugar, aparece el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con 5.4%.

Está por verse si la unidad a la que se apeló en Toluca se mantiene entre los tres presidenciables hasta mediados del próximo año, cuando se realizará la primera encuesta hacia 2024.



Posdata. Luego de que el líder moral y fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se ha dedicado a decir que no hay forma en que su partido se una a la alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, la realidad es que sí lo considera. La moneda de cambio será precisamente el Estado de México: si acuerdan un candidato en común para defender ese bastión de las garras de Morena, la presidencial será, sin duda, y que nadie se equivoque –dicen dos cercanísimos a Dante– para Luis Donaldo Colosio Riojas.



Accendo, más estados

Ayer comentamos sobre algunos estados que se quedaron con cuentas por recuperar en el Banco Accendo, intervenido en septiembre del año pasado. Comentamos sobre el caso de la Ciudad de México y Chihuahua, dos entidades cuyos secretarios de Finanzas lograron sacar cientos de millones antes de la quiebra y suspensión de la institución financiera.

No fue el caso de otros, como Puebla, Hidalgo y Tamaulipas. El primero se quedó con más de 600 millones de pesos en la panza de Accendo; el segundo, con 807 millones, y el tercero con 179 millones. Hay más estados, pero estos son los que se quedarán con un mayor quebranto. Los tres ahora son de Morena, pero las inversiones en el banco de los Reyes de la Campa vienen de por lo menos dos gobiernos anteriores.

A propósito del tema, se puso en contacto con esta columna el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Dijo que él no promovió a Accendo y que si Chihuahua retiró a tiempo sus recursos del banco, fue porque se veía inminente la quiebra y así lo reflejaban sus indicadores de liquidez.