Dan 365 mdp a organizador de eventos de la 4T

El organizador de eventos consentido de la 4T lo hizo otra vez. El restaurantero y exfuncionario de la delegación Cuauhtémoc, Héctor Francisco Flores Marín, consiguió hace unos días un nuevo contrato por más de 158 millones de pesos con la Secretaría del Bienestar, a través de una empresa con características de fachada: Kit Wear México.

El contrato fue formalizado el 21 de julio pasado y es para prestar el “Servicio Integral de Apoyo Logístico para la Difusión de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”. Se trata de una renovación del negocio que la Secretaría que encabeza Ariadna Montiel le entregó a la misma empresa en 2022 por casi 161 millones de pesos y en 2021 por 46 millones de pesos.

Los 365 millones de pesos que se le adjudicaron a esta compañía en los últimos tres años son apenas una parte de los ingresos que Kit Wear México y sus operadores han obtenido durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La empresa es proveedora de eventos de la Presidencia de la República y como ya es costumbre en Palacio Nacional, el Presidente ha decidido que los detalles y el costo de los servicios que se ofrecen en este rubro no sean de carácter público.

Kit Wear México es la empresa que vino a sustituir los servicios que en el sexenio de Enrique Peña Nieto prestaba la firma Actidea, propiedad del yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el empresario Alfie Gatica, pero en esta ocasión el beneficiario es el vendedor de la barbacoa favorita de López Obrador, aquel que en la Colonia Obrera recibió varias veces al tabasqueño cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, por recomendación de su entonces chofer Nicolás Mollinedo.

Era un local ubicado en el número 105 de la calle Manuel Caballero de la Colonia Obrera, a unos pasos del Metro Chabacano. Ahí estuvo hasta 2013 el negocio conocido como Barbacoa Panchos, en un descuidado bodegón que aseguraba ofrecer servicios de eventos sociales. En 2014, el local de barbacoa se convirtió en Jardín Los Panchos, un salón de fiestas cuya remodelación es presumida por la firma de arquitectura Grupo Kab en sus redes sociales.

El cambio coincide con el ascenso en el organigrama de la delegación Cuauhtémoc de Héctor Francisco Flores, quien llegó a ocupar el cargo de Jefe de la Unidad Departamental de Verificación de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos durante la administración de Ricardo Monreal.

Los contratos que el gobierno de AMLO ha entregado a este personaje y su familia han sido investigados en el pasado, en especial los que la Presidencia de la República entregó a la persona física Yazmín Adriana Bolaños López, encargada de organizar eventos como informes presidenciales o el costoso Grito de Independencia del 15 de septiembre. Hoy se sabe que Bolaños López es colaboradora de María Aurelia Gordillo Montiel, esposa de Héctor Francisco Flores.

Kit Wear México no cuenta con infraestructura conocida para brindar servicio a nivel nacional. Tiene como representante legal y responsable de la firma de contratos con dependencias públicas a Edwin Gafyd Flores Gordillo, hijo de la pareja que heredó un local de barbacoa y lo convirtió en un opaco negocio multimillonario.

Posdata 1

El video que se hizo viral y causó indignación en redes sociales, en el que un menor de edad es golpeado brutalmente por un hombre en San Luis Potosí, recuerda que la violencia y los mensajes de odio tienen efectos nocivos en la sociedad, más cuando son pronunciados por un gobernante.

Hace un mes, el gobernador de ese estado, Ricardo Gallardo, arremetió contra los medios de comunicación y afirmó que “son méndigos” y “les gusta chingar”. Luego soltó la siguiente frase: “Mejor que sigan chingando, si no ¿con qué nos divertimos? Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida”.

Al cierre de la edición de esta columna no se había detenido al responsable de atacar al joven empleado de una tienda de comida rápida, pese a que el gobernador ahora sí pidió a la Fiscalía General del Estado que intervenga en este asunto. “Nadie por encima de la Ley”, dijo.

Posdata 2

Una nueva emisora de radio está por cumplir un año al aire. Se trata de la 105.3 fm, la única emisora comercial que logró migrar de la AM a la FM con el pago de una contraprestación.

Esta frecuencia perteneció a Clemente Serna y luego se vendió en paquete a Grupo Radio Centro, de la familia Aguirre, que la pagó en contraprestación a Gutiérrez Vivó. La estación finalmente quedó en manos de Eduardo Henkel, un empresario de la industria automotriz, como pago de un adeudo por 3 millones de dólares.

Hasta hace poco la frecuencia operaba como Aire Libre, concepto que fracasó. Hoy la administra Salvador Pérez Habib de la mano de Henkel con un formato hablado y noticioso llamado “La nueva radio". Algunos de sus espacios son conducidos por periodistas como Danielle Dithurbide, Hannia Novell y José Luis Arevalo. La estación logró en poco tiempo meterse a la competencia por el rating de la ciudad, pese a su limitado alcance y la inconformidad de su planta de trabajo, la cual labora sin contratos ni prestaciones y con varias quincenas caídas. Esta semana se prevé una demanda colectiva contra los dueños.

Posdata 3

En el terreno financiero, Crédito Real, de Ángel Romanos, liquidó completamente el adeudo por 2 mil 300 millones de pesos que tenía con Nacional Financiera, a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda.

Al quedar cubiertos los compromisos con la institución, los siguientes pasos son con acreedores quirografarios, quienes ya tienen un preacuerdo firmado donde se asienta que la compañía entraría en concurso mercantil para trasladar todos los bienes a un fideicomiso, cuyo fin sería recuperar considerablemente sus recursos.

Los bonos totalizarían en 15 centavos, cantidad superior a las estimaciones previas. Entre los detalles de la negociación resaltan los nueve meses de retraso a cuenta de los asesores financieros y legales de los poseedores de bonos, sin importar la comanda gubernamental para que el caso quede resuelto. Hay quienes se preguntan si representan intereses ajenos a los de sus clientes.

