Conflictos y contrapesos en el Edomex

En la naturaleza del movimiento de Morena reina el caos. Es un partido que está acostumbrado a vivir del conflicto y la confrontación, de tal forma que las soluciones emanen siempre de un único y poderoso liderazgo: invariablemente el de Andrés Manuel López Obrador. Así fue el juego de las “corcholatas” y así están decidiendo sus candidaturas y así gobernarán en el Estado de México.

Se sabe que en la victoria de Morena en la entidad con mayor número de votantes se involucró directamente el presidente de la República; esa plaza es prácticamente suya, por lo que se entendió que en los primeros nombramientos del gabinete de Delfina Gómez aparecieran personajes cercanos a Palacio Nacional, incluso a Andrés Manuel López Beltrán, el conocido “Andy”.

De esa manera llegó a la Secretaría de Finanzas mexiquense Paulina Moreno García, quien forma parte de los funcionarios jóvenes que han ganado terreno en la 4T de la mano del segundo hijo de AMLO, los cuales se han apoderado de posiciones de suma relevancia en otras dependencias federales, como la Ayudantía de la Presidencia, el SAT, la SEP y la Secretaría de Gobernación.

Parecía que “Andy” y sus cercanos controlarían el presupuesto estatal, pero mediante acuerdo firmado el pasado 27 de septiembre la gobernadora morenista le quitó a la Secretaría de Finanzas la posibilidad de administrar los recursos materiales y los servicios para el apoyo administrativo y tecnológico que requieran las dependencias mexiquenses, con el “objetivo primordial mejorar la eficiencia y transparencia en la administración de recursos”.

La responsabilidad recae ahora en María Trinidad Franco Arpero, titular de la Oficialía Mayor del gobierno del Estado de México, quien ha sido por años cercana a la maestra Delfina Gómez. Se trata también de una profesora normalista originaria de Tlalnepantla, en su momento lideró el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).

Con el Partido del Trabajo, de Alberto Anaya, se hizo de una diputación en el Congreso mexiquense; ahí fue secretaria de la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social e integrante de las comisiones de Finanzas, Igualdad de Género y de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia.

Como legisladora, propuso reformas para ampliar la definición de acoso escolar, así como una reforma para que los maestros cuenten con mecanismos de estímulos y recompensas para evitar la deserción magisterial. No se le identifica un pasado oscuro y parece que tampoco tiene relación con el equipo que cobraba el famoso “diezmo” en el Ayuntamiento de Texcoco.

Su pecado es que nunca había ocupado en el pasado algún puesto de semejante responsabilidad en la administración pública, y ahora es responsable de administrar una buena parte de los recursos humanos, materiales y presupuestales del gobierno de Delfina Gómez; en específico todos los que tenía bajo su cargo la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas.

En la práctica, la joven Paulina Moreno, extitular de Administración y Finanzas de Nacional Financiera y controladora de su inmobiliaria privada Plaza Insurgentes Sur SA de CV, no tendrá carta abierta para manejar los 355 mil millones de pesos del presupuesto mexiquense. Hasta en su propia casa, el presidente quiere conflicto y contrapesos.

Posdata 1

Luego del evidente apoyo que el Partido Verde y Manuel Velasco otorgaron a Claudia Sheinbaum durante el proceso interno de selección de Morena entre las corcholatas presidenciales, los ecologistas se disponen a cobrar con creces los citados favores; por lo que pretenden colar a sus candidatos en las elecciones locales de 2024 y quedarse, de ser posible, con la mayoría de los estados del sureste.

Se tiene claro que Jorge Emilio González mantiene ya cierto control de Quintana Roo con la morenista Mara Lezama, y ahora busca hacerse de los estados de Yucatán y de Chiapas, para el primero con el tránsfugo del priismo, Jorge Carlos Ramírez Marín, y para el segundo a través de la senadora morenista Sasil de León, por si en este último no cuajan sus candidatos Luis Armando Melgar y la exintegrante del grupo musical Kabah, “Federica” Quijano.

El llamado “Niño Verde” cuenta con el apoyo total del chiapaneco Velasco Coello, quien además ha logrado incorporar para su causa al senador expriista, Miguel Ángel Osorio Chong, interesado también en ponerse con estas alianzas al servicio de Sheinbaum Pardo

Posdata 2

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que establece incentivos fiscales para las empresas que deseen reubicarse en México, en un esfuerzo por impulsar las inversiones derivadas del nearshoring.

Este miércoles el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, explicó que los beneficios consisten en la deducción acelerada de inversiones, de entre 56% y 89% en los ejercicios de 2023 y 2024, además de que se garantiza una deducción adicional del 25% durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores, enfocándose en el desarrollo del capital humano.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, expone que los incentivos para impulsar el nearshoring aplicarán a quienes se dediquen a la producción o fabricación industrial de bienes, así como su exportación, en sectores como la alimentación humana y animal, fertilizantes y agroquímicos, materias primas para la industria farmacéutica, componentes electrónicos, equipo médico, baterías, acumuladores, pilas e instalaciones eléctricas; motores de gasolina para vehículos; equipo eléctrico y electrónico, y otros vinculados al sector automotriz.

Esta es una buena noticia en el contexto de la alerta de diferentes consultoras sobre que el nearshoring es una oportunidad que México tiene que aprovechar cuanto antes, pues tiene fecha de caducidad, y si no se hace a tiempo sus efectos ya no llegarán a la economía nacional, advirtió John Soldevilla, panelista y director general de la consultoría económica Ecobi. “Es un fenómeno que no es infinito, es finito, algún día se va a acabar como se acabó en 2001 el efecto del TLCAN”, alertó.

