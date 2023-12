Claudia fue a Palacio a ver candidaturas con AMLO

La visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional este martes sí fue para entregar unos documentos, como dijo la precandidata presidencial, pero no solamente al secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, sino al mismo Andrés Manuel López Obrador. Las hojas traían escritos los nombres de las y los candidatos de Morena, el Verde y el PT para la Cámara de Diputados y al Senado, me revelan fuentes de alto nivel del gobierno.

Así que aunque el presidente López Obrador dijo que solamente fue una visita amistosa en la que se hablaron de cosas personales, como sus padecimientos de salud, y que no dio ninguna recomendación a la precandidata presidencial, la realidad es que sí hablaron de política electoral.

En lista que Sheinbaum entregó al presidente aparecen muchos nombres que ya han trascendido y que son fieles al movimiento desde sus inicios. De esos perfiles hemos referido en entregas anteriores, tanto para el Congreso federal como para las alcaldías de la Ciudad de México.

Una de las sorpresas que se llevó Sheinbaum, según las fuentes, es que el presidente le pidió que le dé entrada a prácticamente todos los perfiles que le entregó Marcelo Ebrard en una lista, los cuales, como expusimos el miércoles, son parte de la negociación que mantiene el excanciller con la precandidata presidencial.

Se habla de por lo menos 17 diputados y ocho senadores que solicitó Ebrard. La negociación se ha complicado con los legisladores de Morena que quieren reelegirse y entrar en la primera fórmula. Tanto así que uno de ellos, que hoy preside una nueva comisión y a quien le ofrecieron apuntarlo en la lista de plurinominales del Partido Verde y otorgar ese espacio al excanciller, los mandó a volar.

Otro caso que ejemplifica el difícil reparto de posiciones, entre las cuotas que piden Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Mario Delgado y otros, es que también le están buscando espacio a los exgobernadores de oposición, como Alejandro Murat. Resulta que al exmandatario de Oaxaca le están buscando un escaño en el Senado abanderado por Morena, lo que trae molesto al actual gobernador morenista, Salomón Jara.

Y así como estas dos historias, muchas otras, por lo cual Sheinbaum acudió a Palacio Nacional a pedir un consejo de López Obrador, a quien considera su “padre” o “padrino” político, y aunque efectivamente el presidente no le “tiró línea”, sí la guió en las decisiones que debe tomar.

“Vino, tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas, pues cómo le ha ido, somos amigos, además, es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco”, dijo el miércoles López Obrador y con ese matiz reconoció que se habló más que de sus achaques en la planta del pie.

“Se armó un lío porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional con Alejandro Esquer, secretario particular, una nota y me dijeron que está el presidente, entonces pasé a verlo”, justificó Sheinbaum.

Lo cierto es que en el equipo de Sheinbaum hay cierta preocupación porque falta mucho tiempo para las elecciones y el movimiento está muy revuelto, aunque hacia afuera se presume unidad. También porque la misma precandidata no quiere soltarse de la mano de López Obrador. El bastón de mando ya comenzó a sacar chispas.

Posdata 1

Los senadores morenistas y de los partidos aliados ya tienen un consenso: van a apoyar a Bertha María Alcalde para que se convierta en la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alcalde Luján es a quien el presidente López Obrador va a mandar como nueva integrante de la Corte si es que el Senado vuelve a rechazar su nueva terna. En este sentido, es probable que ahora sí logren convencer a los legisladores de oposición que necesitan para lograr la mayoría calificada, pues de todas formas ya se sabe quién será la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Posdata 2

El empresario Carlos Slim está decidido a apoyar la reconstrucción de Acapulco. El accionista mayoritario de Grupo Carso ya es parte de un consejo de la iniciativa privada para destinar recursos a Guerrero. En el comité están también el presidente del CCE, Francisco Cervantes, y varios integrantes del Consejo Mexicano de Negocios.

Ayer el ingeniero se reunió con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para colaborar en la reconstrucción de Acapulco, con enfoque en el rescate de la zona tradicional y no necesariamente en Diamante, donde están buena parte de los grandes hoteles y condominios de lujo.

