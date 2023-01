Banxico: subgobernador sin experiencia y recién titulado

El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secretarios de Hacienda habían sido hasta cierto punto responsables en la elección de los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico). Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja, con buenas credenciales, han mostrado autonomía en sus decisiones de política monetaria. La llegada de Victoria Rodríguez a la gubernatura del banco central, al inicio del 2022, fue la más polémica por su falta de experiencia, y pese a todo no ha resultado ser una subordinada del gobierno.

Sin embargo, la no ratificación de Gerardo Esquivel, el exasesor de AMLO y quien había dado pluralidad a las votaciones, de por sí fue una mala señal que terminó con la confirmación de otro gran error: la propuesta de integrar a la Junta de Gobierno de Banxico a Omar Mejía Castelazo, quien no tiene experiencia en política monetaria, se tituló como economista apenas en 2018 y venía sirviendo al gobierno federal con la dispersión de los recursos para diferentes programas sociales.

El 5 de enero, la Secretaría de Hacienda presentó al Senado la candidatura de Mejía Castelazo para la Junta de Gobierno de Banxico. El comunicado menciona que es egresado de la carrera de Economía de la UNAM con especialización en economía monetaria y financiera y que desde 2019 funge como asesor de la Junta de Gobierno del banco.

No obstante, las versiones públicas de su currículum de marzo de 2022 publicadas por el Banco de México exponen que Mejía Castelazo asentó que cursó la licenciatura en Economía en la UNAM entre el 2 de septiembre de 1997 y el 6 de mayo de 2004 (6 años, 8 meses y 4 días). Pero a la fecha de publicación de la ficha curricular se observa que no había acreditado sus estudios ante Banxico. Por otra parte, se establece que era en ese momento Investigador Técnico adscrito a la oficina de la subgobernadora Galia Borja a partir del 1 de marzo de 2021, de tal manera que no se ha venido desempeñando como asesor de la Junta de Gobierno desde 2019 como menciona Hacienda.

De hecho, en la misma ficha curricular, Mejía Castelazo señaló a esa institución que hasta el 28 de febrero de 2021 concluyó el cargo de Subtesorero de Operaciones. Sin embargo, esta posición la desempeñó en la Tesorería de la Federación adscrita a Hacienda, como lo constata la declaración patrimonial de conclusión de encargo que Mejía presentó ante la Función Pública.

El 5 de mayo de 2020, Mejía Castelazo acompañó al director del IMSS, Zoé Robledo, en una conferencia de prensa en la que se reportaron avances del programa de créditos solidarios a pequeños empresarios y lo volvió a acompañar en otra sobre el programa de créditos a la palabra. De igual modo, el 8 de julio del mismo año acompañó a la secretaria de Economía en un informe sobre los créditos concedidos a través del Censo de Bienestar.

En la declaración patrimonial referida, el funcionario también expone que finalizó su licenciatura en la UNAM obteniendo el título profesional correspondiente el 28 de mayo de 2018, es decir 14 años después de haber concluido sus estudios. Y en efecto, según la ficha curricular en el acervo digital de la biblioteca central de la UNAM, Mejía Castelazo presentó en 2017 la tesina con el trabajo “Análisis del desempeño de la gestión de la deuda pública del Distrito Federal durante el periodo 2006-2012: estudio de caso” bajo la tutela del asesor Mario Alberto Morales Sánchez.

Así lo confirma la carátula del documento en la cual se especifica que la tesina fue presentada en Ciudad Universitaria en 2017. Sin embargo, llama la atención que, según la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI, en los datos curriculares presentados por Mejía Castelazo entre 2015 y 2017 y reportados por la Oficina de Transparencia de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México señaló que contaba como nivel máximo de estudios una “licenciatura” en el área genérica de economía, es decir, antes de contar con el título y la cédula profesionales que acreditaran dichos estudios.

Por lo que hace a la mención de Hacienda de que Mejía tiene una especialización en temas monetarios y financieros no hay registro alguno de que se haya obtenido mediante algún estudio de posgrado como puede ser un diplomado, una maestría o algún curso especializado.

Posdata 1

Más que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien el presidente le pidió una propuesta para integrarse al Banco de México fue a la gobernadora Victoria Rodríguez, quien a su vez le solicitó su opinión a su amiga, la subgobernadora Galia Borja. Con tres votos, la 4T ya puede inclinar la balanza de las decisiones de política monetaria; es decir, definir si suben, se mantienen o bajan las tasas de interés.

Sobre el historial de Omar Mejía en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en tiempos de Miguel Ángel Mancera, se habrá de ahondar más, pues algunos de sus entonces compañeros tienen muy malas referencias de su desempeño y de sus relaciones.

Posdata 2

Y hablando de la Ciudad de México, la tragedia del sábado en la Línea 3 del Metro capitalino evidenció lo que tanto acusan Ricardo Monreal y otros integrantes de Morena y de la oposición sobre las muy adelantadas campañas hacia el 2024: que las corcholatas ya perdieron el rumbo; sobre todo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien al parecer le importa y preocupa más andarse placeando para que la conozcan en el resto de la República, que atender a una ciudad de casi 10 millones de habitantes.

