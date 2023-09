Así van a definirse las candidaturas de los 9 estados

Como lo anticipamos el viernes, ya con el “bastón de mando” en la mano, el peso de Claudia Sheinbaum comenzó a sentirse en la 4T. Lo expuesto en aquel viaje abordo del Tren Maya por el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus más cercanos va tomando forma y la expresión más clara, además del abrumador cierre de filas de los morenistas con la exjefa de Gobierno, es la renuncia de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad para integrarse a su equipo y pelear la candidatura de la Ciudad de México.

La futura candidata presidencial llevará mano en la elección de l@s aspirantes a las gubernaturas de los nueve estados que se renovará en 2024, por lo que, sumado a las reglas de cumplimiento de paridad de género, comienzan a tambalearse candidaturas que parecían estar amarradas y, al mismo tiempo, empiezan a cristalizarse postulaciones que se veían complicadas.

De entrada, los estrategas de Morena y Claudia Sheinbaum han delineado un plan para las gubernaturas con el que se busca dar cumplimiento al principio constitucional de paridad efectiva de género, el cual divide en ternas a los nueve estados y les asigna las cuotas correspondientes de mujeres y hombres para llegar a un total de cinco y cuatro aspirantes, respectivamente.

La primera terna la integran la Ciudad de México y los estados de Veracruz y Chiapas, en donde enviarían a dos mujeres y un sólo hombre; en la segunda terna se encuentran los estados de Yucatán, Tabasco y Morelos, también con la orden de postular a dos mujeres y a un hombre, y finalmente vienen los estados de Puebla, Guanajuato y Jalisco, en los que está contemplado inscribir a dos hombres y a una mujer.

Bajo esta lógica y supremacía de los perfiles cercanos a Sheinbaum, se augura que el candidato de Morena para la capital del país será efectivamente García Harfuch o, en un escenario de negociación, el propio presidente nacional del partido, Mario Delgado, en detrimento de perfiles femeninos como Clara Brugada o los ya desechados de Rosa Icela Rodríguez y Luisa María Alcalde. Lo anterior mandaría a Veracruz y a Chiapas a dos mujeres, muy seguramente el caso de Rocío Nahle para la primera y de la senadora Sasil de León para la segunda, quedando marginados el diputado Sergio Gutiérrez Luna –cuya corcholata era Adán Augusto–, y el senador monrealista Eduardo Ramírez Aguilar.

En la segunda terna el hombre iría seguramente para Yucatán, en donde se vislumbra una posible derrota para Morena y se requiere enviar al aspirante mejor posicionado para jalar la mayor cantidad de votos para la elección presidencial; el abanderado sería el delegado Joaquín Díaz Mena. En Morelos, por corresponder perfil femenino, se quedaría otra vez con las ganas Rabindranath Salazar y se postularía a la senadora Lucía Meza Guzmán o a la exdirectora de la Lotería Nacional Margarita González Saravia; mientras que la más fuerte pugna vendría por el estado de Tabasco, en donde la carta fuerte de Sheinbaum es un hombre, Javier May, pero el mapa de género podría obligarla a ceder la plaza a la familia López Hernández o a postular como una decisión intermedia a la senadora Mónica Fernández Balboa.

Finalmente, ante las dificultades que representan los estados de Guanajuato y Jalisco, parece que a ellos irán a competir Ricardo Sheffield y Carlos Lomelí, respectivamente; por lo que en Puebla estaría postulándose a la secretaria de Economía, Olivia Salomón, o a la expresidenta municipal de la Angelópolis, Claudia Rivera.

El diputado Ignacio Mier –cercano a Adán Augusto– y su primo, el senador Alejandro Armenta –monrealista–, quedarían relegados si se mantiene ese esquema de definición de candidat@s al que tuvo acceso esta columna.

Posdata 1

Hoy es un día clave para la carrera política de Marcelo Ebrard. Hacia las 11 de la mañana se reunirá con sus más cercanos para definir su futuro, en el que se vislumbran solamente dos opciones: quedarse en Morena y negociar puestos para sus colaboradores principales o renunciar al partido y caer en los brazos de Movimiento Ciudadano; mejor dicho, en los del líder Dante Delgado, su viejo amigo y aliado. Las apuestas que corren se inclinan más hacia la segunda opción, pues el excanciller dijo que tras el accidentado proceso interno de las “corcholatas” ya no tiene cabida en Morena, además de que siempre aseguró a todos sus colaboradores que estaría en la boleta del 2024 a como diera lugar.

Como dato interesante sobre la cercanía de Ebrard con los emecistas, el miércoles pasado le prestaron las instalaciones del hotel Bel Air de la colonia Nápoles, a unos pasos del World Trade Center de la Ciudad de México donde se realizó el conteo de las boletas del proceso interno de Morena. Se sabe que ese hotel es también sede de MC para sus eventos. Su dueño: Dante Delgado.

Posdata 2

Muchos rumores corrieron este fin de semana sobre el futuro del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien se anticipó se convertiría en el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum y luego en el nuevo presidente de Morena, en sustitución de Mario Delgado. Lo cierto es que no está nada definido hasta ahora. Se esperaba que en el Consejo Nacional de Morena que se realizó ayer se anunciara por lo menos la renuncia de Delgado para buscar la candidatura del partido en la CDMX. No sucedió así, pero prácticamente es inminente, así como que Adán Augusto López será el nuevo presidente de Morena. Pero en la 4T quieren esperar un poco para que no parezca que Sheinbaum llegó a sacudir toda la estructura del partido.

@MarioMal