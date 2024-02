AMLO, como Trump, contra el NYT; ¿también culpará a Slim?

La relación de Andrés Manuel López Obrador con los periodistas y medios de comunicación ha pasado de regular, al inicio del sexenio, a catastrófica. Al presidente no le gustan las investigaciones periodísticas, las críticas ni que se le escudriñe como es normal para cualquier funcionario que ha tenido acceso al uso de recursos públicos.

En este, y en otros sentidos, López Obrador se parece mucho a Donald Trump, aunque ambos provienen de contextos muy distintos. Para llegar a la Casa Blanca, el magnate estadounidense echó mano de una estrategia para desacreditar a los medios de comunicación. “Ellos son las noticias falsas y asquerosas”, solía decir sobre grupos mediáticos o periodistas que no le son afines o que habían revelado sus escándalos, como CNN, The Washington Post y The New York Times (NYT).

En febrero de 2016, durante su campaña presidencial, Trump se lanzó contra el magnate mexicano Carlos Slim al sugerir que le “daba línea” al New York Times. En una entrevista, el entonces precandidato republicano dijo que Slim, dueño de 17% del diario, pudo haber influido para que publicara información “poco objetiva” sobre él y sus declaraciones sobre los migrantes.

Luego, en octubre de ese mismo año, Trump refirió que el mayor propietario (individual) de The New York Times era Carlos Slim, quién, “como saben, es de México", y luego añadió que "los periodistas del diario son cabilderos corporativos que trabajan para los Clinton”.

El dueño de The New York Times, Arthur Sulzberger Jr., tuvo que aclarar que el multimillonario no tiene realmente injerencia en la línea editorial del NYT. “Carlos Slim es un excelente accionista que respeta las barreras respecto a la independencia de nuestro periodismo. Nunca ha buscado influir en lo que reportamos", le dijo al Wall Street Journal.

Vale la pena retomar estas frases en el contexto actual de acusaciones del presidente López Obrador –muy cercano a Slim– contra el diario estadounidense y, en particular, contra la encargada de la oficina del New York Times en México, Centroamérica y el Caribe, Natalie Kitroeff, quien investigó sobre la relación del narcotráfico en la campaña de AMLO del 2018.

Slim ya redujo su participación accionaria en el NYT, pero mantiene un 10%, cuyo valor asciende a unos 360 millones de dólares. Y si bien el magnate mexicano no tiene injerencia en la línea editorial del diario, hubiera bastado un llamada a su amigo y empresario favorito, para que él a su vez contactara a los propietarios del Times y se supiera de qué se trataba la investigación de la periodista Natalie Kitroeff. No obstante, la reacción del presidente fue de furia, al publicar el teléfono personal y “exhibir” el cuestionario que le envió la reportera para recibir sus comentarios al respecto.

Aunque tampoco es que López Obrador no haya reclamado a Slim, o por lo menos a su yerno y vocero, Arturo Elías Ayub, por el uso de sus medios de comunicación. Elías Ayub es director de Uno TV, el medio a través del cual América Móvil difunde noticias en millones de dispositivos móviles que tienen contratado el servicio de Telcel. Al inicio del sexenio, AMLO culpó a Elías Ayub de boicotear el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, al decir que las telefónicas “tienen mucho poder, además de que actúan con mucha hipocresía… como tienen mucho dinero para comprar o alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra”, dijo en referencia a Uno TV.

Más recientemente, el presidente acusó a Elías Ayub de estar detrás de una campaña contra Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, por el caso de las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística, quienes no obtuvieron apoyo gubernamental para viajar a competir a Egipto, donde obtuvieron una medalla, y el viaje fue auspiciado por la Fundación Telmex.

“No dudo que haya fomentado eso (la campaña de desprestigio)... por cierto, no tiene buena relación con nosotros, el yerno, Elías Ayub. No hay que caer en provocaciones, porque lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestamos mal”, tronó López Obrador.

Así que ya montado en cólera, como sale casi todas las mañanas a su conferencia, no sería raro que, como lo hizo Trump, AMLO termine culpando a Slim de lo que publica el NYT.

Una buena noticia, derivada de la tendencia de relocalización de inversiones (nearshoring). Amazon anunció que invertirá más de 5 mil millones de dólares para crear un centro de datos en México, debido a la creciente demanda de servicios en la nube. El director general de Amazon Web Services (AWS), Rubén Mugártegui, dijo que el clúster se construirá en Querétaro en un periodo de 15 años.

AWS presta servicios a clientes como Cinépolis, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Aeroméxico y a gobiernos locales, como el de Querétaro, que encabeza Mauricio Kuri, el cual se ha convertido en uno de los que más inversión extranjera atrae al país.

Desde su llegada a México en 2015, Amazon ha invertido más de 52 mil millones de pesos.

La Secretaría de Economía expuso que este proyecto, además de potencializar la transformación digital y el desarrollo tecnológico del país, generará beneficios a estudiantes, y micro-pequeñas empresas, así como a emprendedores, con una expectativa de 130 mil capacitaciones en la nube a finales de 2024.

Según el gobernador Mauricio Kuri, este anuncio es una oportunidad para que Querétaro se consolide como un polo de atracción tecnológica.

Finalmente, y luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó la operación comercial entre el gobierno de México e Iberdrola para la adquisición de plantas eléctricas, la compañía española informó el cierre del trato.

De acuerdo con un comunicado a la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo incluye 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico, sumando una capacidad instalada total de 8.539 MW.

Ahora falta ver si la Comisión Federal de Electricidad cumplirá con las condiciones que le impuso la autoridad antimonopolios o, si su director Manuel Bartlett, aplica la máxima del presidente López Obrador: “que no le vengan con que la ley es la ley”.

Malas noticias para Fibra Uno. Por un lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) frenó el listado en la Bolsa Mexicana de Valores de Fibra Next que se había había programado para noviembre del año pasado.

De acuerdo con el oficio número 153/3125/2024, fechado el 8 de febrero de 2024, al que ELCEO.com tuvo acceso, la CNBV aún se encuentra en proceso de análisis y revisión de la solicitud Fibra Next para hacer una Oferta Pública Inicial.

Pero el antecedente ya genera muchas dudas. El 29 de noviembre pasado, cuando Fibra Next planeó hacer la Oferta, de último momento se informó que no contaba con el aval del Servicio de Administración Tributaria para poder avanzar con su emisión.

La suspensión de la CNBV, trascendió, se debe a una denuncia contra Fibra Uno, que dirige André El Mann, por presuntamente cometer fraude bursátil en la manipulación del precio de su acción, precisamente relacionadas con el lanzamiento de Fibra Next.

Un grupo de accionistas denunció a la administración por presuntamente emitir eventos relevantes engañosos, con lo que lograron sobrevalorar su acción en 20% o más de 16 mil millones de pesos durante los últimos meses.

Esta semana comenzó el Abierto de Tenis de Acapulco, lo que marca a su vez el relanzamiento del Puerto.

Esto es resultado de una fuerte promoción de reactivación del centro turístico, pero también acompañada de una estrategia de seguridad que está intentando implementar la gobernadora Evelyn Salgado, sobre todo en los destinos turísticos.

Por lo pronto ya se logró restablecer la normalidad en el transporte público en Acapulco, Taxco y Chilpancingo.

