AMLO avasalla al PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a quedarse con el PRI: es el partido en el que nació y creció como político y del que aprendió todas las fórmulas que ha incorporado a su estilo de gobierno antes de que el instituto político fuera copado por la ideología de la autollamada 4T.

El objetivo de las acciones que ha emprendido en las últimas semanas López Obrador, y de la exposición de las extrañas transferencias millonarias del expresidente Enrique Peña Nieto, no podrían clasificarse solo como un presunto delito, pero sí como una persecución política.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, no regresará de su viaje por Europa si no como un perseguido político. En este espacio adelantamos que, pasadas las elecciones del 5 de junio, la persecución mediática contra el conocido “Alito” se tornaría en una persecución judicial, y no tardaría mucho en soltar las riendas del partido tricolor si es que quiere mantener su libertad.

Pero la caída del actual líder del PRI no será suficiente para tomar control del histórico partido, puesto que muchos personajes sobrevivientes de administraciones pasadas están dispuestos a reclamar su pertenencia y antigüedad, la mayoría pertenecientes a las etapas del peñismo y salinismo.

López Obrador requiere amarrar las manos del Grupo Atlacomulco, del Grupo Hidalgo y de los vestigios del clan de Carlos Salinas de Gortari. Empuja a la familia Murat en medio de una cena de negros, en la que el exgobernador de Oaxaca, José Murat, se ha visto salpicado de los ataques que se dirigieron contra “Alito”.

La denuncia contra Peña Nieto ante la FGR, y sobre todo su difusión, es un mensaje al priismo del Estado de México, en el sentido de que la buena relación con el gobernador Alfredo del Mazo no significa que ese grupo político pueda sentarse a la mesa para opinar o para albergar siquiera alguna aspiración presidencial.

Si alguna vez consideraron en Atlacomulco que podría retenerse la plaza, como resultado de un acuerdo a nivel presidencial, es momento de recular; más aún, se necesita un plan de contingencia ante una inminente alternancia en 2023 en la que se prevé, hasta el momento, la llegada como gobernante de la titular de la SEP, Delfina Gómez.

A Miguel Osorio Chong ya se le envió también un mensaje: no es fortuito el arribo de Santiago Nieto al equipo de transición del gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca, en un estado en el que Omar Fayad se encuentra completamente entregado. Y en breve se espera también un aviso para Enrique de la Madrid, muy probablemente relacionado con el tema NXIVM.

El PRI debe ser de AMLO, representado por uno de sus otrora personajes cercanos: José Murat, quien con todo y los audioescándalos siguen siendo un elemento toral del PRI.

Reunión incómoda

Las próximas elecciones para definir la gubernatura del Estado de México serán clave para el PRI, que aún dirige Alejandro Moreno, y para designar a un abanderado el partido deberá buscar apoyo en otros horizontes, Trascendió que no cayó nada bien en el seno tricolor la reunión que sostuvieron el exgobernador Arturo Montiel y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ya que, de acuerdo con fuentes con acceso a dicha reunión, el tema central habría sido proponer a la diputada priista Ana Lilia Herrera como la candidata a la gubernatura del estado para 2023.

Esto provocó una enorme molestia en el senador y dirigente estatal emecista, Juan Zepeda, quien se sintió más que lastimado por el propio Delgado Rannauro. Lo cierto es que ha incomodado a más de uno la manera en que Ana Lilia se ha manejado y ha logrado unir a priistas, en su contra. Asimismo, para entender el error que comete la legisladora, basta observar las elecciones pasadas de 2017, en las que Movimiento Ciudadano ni siquiera participó en el proceso del EdoMex.

Cemex, apuesta verde

La trasnacional mexicana Cemex, de Fernando González Olivieri, reportó a sus mercados la recolección de más de 50 mil unidades de botellas PET a lo largo de cinco kilómetros de litoral de Oaxaca, desde la playa La Ventanilla hasta el Río Tonameca, como parte del proyecto “Unidos por las Playas de México", para impulsar la conservación de las zonas costeras del país.

Estas acciones se realizan a través de la filial Pro Ambiente, que en las últimas tres décadas ha desarrollado soluciones para el manejo integral de los residuos domésticos e industriales, evitando que estos sean enviados a rellenos sanitarios. Además de que impulsa la adopción de métodos de generación de energía con residuos no reutilizables, mismos que estarán ya presentes en la recién modernizada planta de producción de Puebla.

“Unidos por las Playas de México" se suma a otros proyectos enmarcados en el programa Futuro en Acción, como la producción de cemento con energía solar, la conversión de dióxido de carbono en nanomateriales aplicables en distintas industrias, el lanzamiento de la línea de productos bajos en carbono Vertua, la evolución de “El Volcán” como el primer estadio Cero Residuos del país y la puesta en marcha de una flotilla de automóviles eléctricos para su fuerza de ventas.

