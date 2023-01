Adán Augusto e IP discuten sobre INE, energía y seguridad

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió al llamado de los representantes de la Iniciativa Privada para hablar de los temas que preocupan a los empresarios. Este viernes, los titulares del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, la Confederación de Cámaras Industriales y el Consejo Nacional Agropecuario, entre otros, se reunieron por espacio de dos horas con la mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Club de Industriales.

La reunión incluyó también a figuras del empresariado que, a decir de López Obrador, son considerados sus adversarios, como es el caso de Claudio X González Laporte. Este último agradeció al secretario de Gobernación la apertura para discutir los temas y la “franqueza” para hablar de frente a los empresarios.

Durante su participación, Claudio X González le dijo a Adán Augusto López que la falta de energía eléctrica es “una papa caliente”. La preocupación del consejero empresarial fue secundada por Antonio del Valle, presidente del CMN, Francisco Cervantes, del CCE, y José Abugaber, de la Concamin.

El tema es que simplemente no hay capacidad eléctrica para atraer las inversiones que tanto presume la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Una empresa nueva o una que ya tiene operaciones en el país no puede abrir una planta o ampliar su producción porque no hay suministro eléctrico. Ya sea en el Norte, el Centro, el Bajío o el Sur –donde Buenrostro cree que pueden llegar hasta mil millones de dólares para el Corredor Interoceánico del Istmo– no hay capacidad para satisfacer sus necesidades de energía.

Para ejemplificar el déficit, buscamos datos duros de la Secretaría de Energía –responsable, junto con la Comisión Federal de Electricidad, de esta crisis–. Estos exponen que en México la demanda máxima de energía eléctrica asciende actualmente a 338 mil GWh (gigawats por hora), mientras que en 2022 la capacidad instalada para dar cobertura a la demanda del Sistema Eléctrico Nacional fue de 322.5 mil GWh.

En la actualidad existe un déficit de energía en horas pico de 4.5% en el Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo con la Sener. La Tasa Media de Crecimiento Anual del consumo de energía es de alrededor del 3%; por lo que el déficit continúa en crecimiento.

El monto de inversión que requiere el Sistema Eléctrico Nacional para garantizar una cobertura a cinco años es de aproximadamente 2 mil millones de dólares, según cálculos de productores privados.

Los otros temas de preocupación externados por los empresarios fueron el Plan B de reforma electoral, el respeto al Estado de Derecho, la inseguridad y la polarización política y social. Uno de ellos le dijo al secretario: “Usted puede ser nuestro próximo presidente, por lo que agradecemos su franqueza”.

Adán Augusto López inició su participación reconociendo la polarización y anticipó un proceso electoral 2024 “muy competido”. Sobre el Plan B, dijo que el gobierno va a respetar lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “El país no se va a detener por reformas políticas”, dijo. En referencia a la inseguridad, admitió que en varios lugares se ha disparado la extorsión y el cobro de piso.

Se comprometió a revisar el tema del suministro y las tarifas eléctricas. Y finalizó diciéndole a los empresarios que “le va a ir bien a México”.

Posdata 1

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, también sigue moviendo su agenda con empresarios. En este espacio narramos cómo fue su encuentro con el Grupo Monterrey, en octubre. La semana pasada se reunió con Carlos Slim Helú y otros empresarios; algunos, como el ingeniero, del sector de las telecomunicaciones. Fue una reunión donde se habló principalmente de temas económicos y de atracción de inversiones.

Posdata 2

Este fin de semana, Manlio Fabio Beltrones estuvo en la plenaria del PRD, en Ixtapan de la Sal. Ahí se pronunció por reglamentar los gobiernos de coalición, porque ve difícil que el ganador en 2024 obtenga más de 40% de los votos, con cualquiera de las coaliciones, lo que pone en riesgo la gobernabilidad del país.

Está de regreso. Podría ser senador en 2024.



@MarioMal