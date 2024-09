Paradojas o paradojos

Sin duda alguna, México vive hoy un momento histórico, donde se conjugan varios hechos, que seguramente influirán en el devenir del país, tanto en el corto, como en el largo plazo, tal y como se hace la historia moderna, sin medianías.

Por un lado, AMLO se va con el reconocimiento de la mayoría de los mexicanos y mexicanas (70%) y con la satisfacción de haber sentado las bases de esta transformación pacífica. Por otro lado, la llegada de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marca un parteaguas en la vida política y social del país, luego de 200 años de gobiernos encabezados por el género masculino. Y para cerrar, una nueva camada de dirigentes sociales encabeza el movimiento (partido) en el poder, asegurando así su relevo generacional.

No hay duda, la transformación avanza firme.

Del otro lado, la oposición y la derechiza lamentan su derrota, todavía con la prepotencia y la arrogancia que les caracteriza, pues no acaban de entender que el antiguo régimen, donde ellos gobernaron a placer, ha sucumbido. Primero, sus ideas, luego, su ideología, sus colores y sus principios y, al final, sus intereses y sus trincheras, ante la tiranía de la mayoría y la democracia. Y esta es la primera paradoja o paradojo.

Comencemos con AMLO, cuya historia es verdaderamente apasionante, ya sea para contarse con odio por sus detractores en todos estos años de lucha o bien, con amor y pasión por sus seguidores, pues su calidad de último caudillo de México da para todo. Su figura, su modo de hablar pausado, sus dichos y desdichos aumentaron la animadversión de los intolerantes, que no soportan que alguien sea diferente o, quizá, mejor que ellos, así como las simpatías de sus seguidores, que rosan en lo sublime.

Ahora que se va a su finca allá en Palenque, Chiapas, su obra quedará como mejor testimonio de un presidente de México que rescató un estado secuestrado por el mercado y a una sociedad excluida para sentar las bases de un nuevo proyecto, que deja el camino trazado para ser completado por las o los que vengan detrás de él.

Y la historia de AMLO comienza casi como una paradoja o paradojo de la vida, pues en su afán de destruirlo, ya como político de izquierda, los ataques y golpes del entonces cogobierno del PRIAN (2000 – 2018) y la derechiza lo convirtieron en una figura resiliente, con la capacidad no solamente para resistir todos los embates del enemigo, sino salir fortalecido de todos ellos, hasta alcanzar el estatus de líder político y social; luego, de un nuevo héroe de carne y hueso; y, al final, como último caudillo de México. Y esa es la tremenda paradoja o paradojo: en lugar de destruirlo, lo fortalecieron, para luego vencerlos política, electoral y moralmente. Sí, ustedes lo hicieron caudillo y ahora se quejan de ello.

No sé si AMLO realmente se retire de la política. Me temo que no, simplemente por ser el último caudillo de México, que querrá seguir ayudando a la causa hasta el último momento. Pero de lo que estoy cierto es que, tarde o temprano, en la soledad de la selva, entenderá que su tiempo y espacio tendrán que dar paso a la otra etapa del proyecto que es la reconciliación social y la institucionalidad de la nueva transformación de México que -acá entre nos-, creo no son su fuerte. Vaya otra paradoja o paradojo.

La llegada de Claudia abre toda una gama de posibilidades para consolidar la obra, entendiendo que la continuidad no es un pecado, sino una ventaja. Hay que dejar que la nueva presidenta de México siga la obra, con un pensamiento nuevo y fresco, no sólo por ser mujer, sino y, sobre todo, por ser científica, que tendrá que convertirse en la nueva forma de ser y actuar en la nueva ciencia política.

Y es que el equilibrio entre el poder y el saber, que se conjuntan en Claudia, necesariamente llevará a un estadio superior en la toma de decisiones, donde la política sea considerada como la ciencia del poder y la ciencia como el poder de la política. Paradoja mía y por cumplirse.

Y, justamente, esa es la gran noticia: no sólo estamos frente a la primera presidenta mujer, sino ante la llegada de la ciencia al poder, que embona perfectamente con la coyuntura de nuestros tiempos. Atrás quedaron los políticos revolucionarios, los tradicionales, los ideólogos, los tecnócratas, que nunca pudieron entender las necesidades del México que les tocó vivir -salvo el General Cárdenas, por supuesto-, mucho menos construir un proyecto incluyente como el que se está fortaleciendo ahora. Nunca la política y la ciencia estuvieron tan cerca la una de la otra y, lo que es mejor, en una misma persona.

Ese es el reto de Claudia: mantener el equilibrio y tomar las decisiones correctas para cada programa, proyecto, reto, retraso, obstáculo y omisión que ha impedido nuestro desarrollo pleno, comenzando con el tema de la violencia y la inseguridad, principal pendiente de esta transformación. Y, si bien, AMLO logró cortar la curva de la violencia con sus “abrazos no balazos”, ahora, el objetivo tendrá que ser “mayor inteligencia contra la delincuencia”, para bajar la cresta de esa ola y descender aún más los altos índices delictivos. Y esa es otra paradoja o paradojo: la violencia no entiende de abrazos, sólo de balazos.

Finalmente, MORENA ha dado muestras claras de su esencia democrática al renovar su directiva y prepararse para el relevo generacional, en contraste con los procesos internos de sus opositores, donde todavía se respiran aires de cacicazgos a la vieja ultranza y liderazgos falsos, dignos del viejo régimen. En su afán de renovación, MORENA ha dejado en buenas manos el futuro del partido, para terminar la obra, mantener su legado, así como elaborar su propia paradoja.

No hay duda, el momento que vive México es histórico, aunque lleno de retos por todos lados, donde el maldito destino se empeña siempre en poner obstáculos en el camino; y donde el bendito destino nos obliga siempre a sacar lo mejor de los mexicanos y mexicanas para crear nuevas paradojas.

Hasta pronto.

Mario Alberto Puga

Politólogo y exdiplomático