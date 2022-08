Tejer redes y anticipación con tecnología: claves en el futuro de los asuntos públicos

En los últimos años hemos sido testigos de la llegada de más mujeres a posiciones de liderazgo en México y la disciplina de los Asuntos Públicos no es la excepción. Esta tarea que conlleva ser capaces de leer el entorno con una visión estratégica, anticiparse a los intereses en juego, construir una narrativa común con las autoridades y lograr alianzas fructíferas para gestionar el contexto en favor de los objetivos y legítimos intereses de las compañías es una labor que depende de generar las redes de confianza y seguridad adecuadas, así como adaptarse a las exigencias de un mundo hiperconectado.

Sin embargo, se sigue pensando que los especialistas en relaciones con representantes de gobierno, instituciones, Organizaciones de la Sociedad Civil o comunidades son simples gestores de reuniones, el doble sesgo afecta si la responsable es mujer. Para visibilizar el valor estratégico que aportamos al negocio necesitamos evolucionar nuestro quehacer utilizando metodologías que hagan tangible la gestión de la influencia de una compañía dentro de un entorno tan polarizado.

Con ello se demuestra que no se trabaja con improvisación, sino con mecanismos en los que se pueden implementar una medición de los ahorros que pueden generarse en el negocio a través de neutralizar algún impacto normativo o reputacional. Muchas compañías no entienden ni valoran los asuntos públicos, cuando son estratégicos porque una regulación define si una compañía puede o no operar y bajo qué reglas.

El gran reto del futuro de la práctica está en generar pedagogía sobre lo estratégico de ésta, así como sofisticar nuestro ejercicio a través de la inclusión de herramientas de prospectiva tecnológica a través del análisis de datos en grandes volúmenes, algoritmos de inteligencia artificial, dashboards con sistemas de alertas en tiempo real y otras soluciones que permitan ampliar los márgenes de anticipación de una organización.

Visibilizar la relevancia de la disciplina va de la mano con visibilizar el rol de las mujeres no como cuotas de género, sino como agentes de cambio y transformación de liderazgo diverso que impulsan la innovación dentro de las compañías. Como impulsoras de otras mujeres a ocupar posiciones de liderazgo en la disciplina, construyendo redes estratégicas que den seguridad, protección, confianza y acceso al poder.

Con más mujeres ocupando posiciones de liderazgo en una práctica creciente como son los Asuntos Públicos, se pueden construir espacios que nos brindarán conocimiento de gran valor no solo para el desarrollo de los profesionistas de este campo, sino nuevos y mejores modelos para atender los problemas públicos de la sociedad mexicana.

Con la convicción de que la visibilidad del talento femenino es un acelerador de la igualdad porque normaliza la presencia de mujeres en todos los sectores y disciplinas, facilita referentes para nuevas generaciones, promueve modelos de éxito y liderazgo diversos, en LLYC, consultoría global de Comunicación y Asuntos Públicos, hemos creado el espacio “Mujeres en los Asuntos Públicos de México” una serie de encuentros para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas sobre la realidad de la especialidad en nuestro país bajo la visión del liderazgo femenino de directivas y profesionales en esta apasionante disciplina.

El objetivo es promover la complejidad y relevancia estratégica que aportan los Asuntos Públicos a las metas de negocio de las corporaciones, así como mostrar el músculo que las mujeres suman a la disciplina, a sus empresas y a otras mujeres para seguir sumando ejecutivas en los Consejos de Administración que requieren cada vez más anticiparse ante impactos normativos o regulatorios.

Directora de Asuntos Públicos en LLYC México