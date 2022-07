Prevenir el ruido en establecimientos mercantiles

La vida urbana contemporánea suele ser más agitación que tranquilidad. Es obvio, la mayor densidad de población, la saturación del tráfico y del transporte público o la presión de los horarios generan gran ansiedad. A cambio, obtenemos servicios de saneamiento, servicios de salud, agua, energía, educación y sobre todo, acceso a representaciones culturales y de esparcimiento sin igual, como son teatros, museos, cines, parques, conciertos, salones de fiestas, centros nocturnos, bares y restaurantes. Seguramente por éstas razones el 55% de la población del mundo habita en ciudades y dicho porcentaje continuará creciendo.

No solamente habitamos en las Ciudades por el acceso a servicios y oportunidades para generar ingresos. Lo cierto es que disfrutamos el estilo de vida agitado que nos ofrece la Ciudad a veces a costa de nuestro propio descanso y tranquilidad. Pero qué sucedería si pudiéramos obtener espacios urbanos dedicados al esparcimiento y diversión para desahogar toda nuestra energía y estrés, pero también espacios urbanos dedicados a la habitación, convivencia familiar y descanso adecuados. Uno de los problemas que más comúnmente suele interponerse para lograr este mundo urbano ideal, es la generación de ruido.

Es muy difícil escapar del ruido. A diferencia de otros sentidos como la vista que nos permite simplemente cerrar los ojos para no percibir demasiada luz, no podemos desconectar nuestros oídos y a lo largo del día estamos expuestos a los múltiples sonidos que se producen en un centro urbano. Por ello, no solo debe cuidarse que los establecimientos mercantiles como restaurantes o bares operen con un uso de suelo adecuado, es decir, en zonas en donde está permitido, sino que además cumplan con la norma ambiental en materia de emisiones sonoras.

En la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial estamos trabajando en la prevención del ruido en conjunto con los gremios de restauranteros afiliados a diversas organizaciones o asociaciones, con el objeto de difundir entre sus miembros y asociados, las obligaciones en materia de ruido a las que están sujetos y ofrecerles asesoría para cumplir con la norma de ruido. Prevenir el ruido no solamente reduce el impacto de la contaminación acústica en términos generales, sino que evita afectaciones a la salud de las personas.

En la mayor parte de los casos no basta con bajar el volumen. Los establecimientos deben rediseñar sus sistemas de audio, retirar bocinas por ejemplo de una terraza, dar mantenimiento, reubicar maquinaria ruidosa o reacondicionar el sitio para contar con un adecuado aislamiento acústico. Para ello, hemos elaborado y puesto a disposición de todos los interesados la “Guía de Buenas Prácticas Acústicas de Aplicación en Establecimientos Mercantiles”.

Una de las actividades que ha caracterizado a la PAOT desde su creación es la de producir y poner al alcance de los ciudadanos toda clase de información en formato de datos abiertos, bajo el principio de máxima transparencia, que contribuyan a darle la mayor difusión posible y promover el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental y urbana de la Ciudad de México, así como en materia de bienestar animal.

Ejemplos exitosos de ello han sido el Sistema de Información del Patrimonio Ambiental y Urbano mejor conocido como SIG-PAOT, pues se trata del primer sistema de información geográfica de la Ciudad de México y que en el 2021 alcanzó las 284 capas de información o de la Guía de Animales de Compañía para Dueños Responsables elaborada en conjunto con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que establece una forma científica y analítica de evaluar el maltrato animal.

La intención de la reciente Guía de Buenas Prácticas Acústica y del trabajo que hemos venido realizando con los gremios de restauranteros, es precisamente informarles sobre las obligaciones a las que están sujetos en materia de emisiones sonoras, aclarar sus dudas y ofrecer recomendaciones puntuales para el acondicionamiento o reacondicionamiento de los inmuebles en los que operan, con el objeto de insonorizarlos y lograr el aislamiento acústico requerido para cumplir con la normatividad.

Por ello, invitamos a todos los restaurantes bar y agremiados, a sumarse a este esfuerzo para tener una ciudad libre de ruido excesivo y que podamos tener horas y espacios de tranquilidad y descanso del ajetreo cotidiano que implica habitar la Ciudad.