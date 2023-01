Participación Ciudadana y Medio Ambiente

La participación ciudadana es esencial para fortalecer las instituciones, promover una participación democrática efectiva en la toma de decisiones colectivas y formar lo que la academia llamó “Capital Social”, que consiste en la serie de relaciones comunitarias que establecen los individuos y que eventualmente constituyen una red donde las personas pueden discutir y ponerse de acuerdo sobre los valores comunitarios y bienes sociales que persiguen, lo que suele verse reflejado en acciones, peticiones, solicitudes o manifestaciones concretas sobre programas o políticas publicas que exigen a sus autoridades.

Los científicos sociales encontraron que en aquellas comunidades donde había más Capital Social, es decir, más redes de personas que se encuentran a convivir en diferentes eventos sociales, se promueve la confianza interpersonal y por lo tanto, una mayor participación de las personas en asuntos públicos para poder resolver problemáticas de su propia comunidad, lo que eventualmente mejora su calidad de vida, toda vez que las personas son capaces de actuar colectivamente para exigir a las autoridades la solución de sus problemáticas y la protección de sus derechos.

En nuestro país, se suele medir el Capital Social considerando la pertenencia a algún tipo de asociación vecinal, deportiva o comunitaria, la participación en las asambleas de padres de familia de las escuelas o el involucramiento con organizaciones no gubernamentales. Puedo afirmar que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial ha sido un factor de creación de Capital Social en nuestra Ciudad, pues los problemas ambientales y urbanos a los que se enfrentan las personas, ha motivado el liderazgo y la organización de vecinos que se reúnen y convienen en conjunto con la PAOT denuncias y estrategias de defensa de sus derechos.

Desde su fundación, la PAOT se propuso promover la participación ciudadana en la defensa de los derechos ambientales y urbanos de los capitalinos, pues son los propios vecinos quienes sufren las consecuencias de las violaciones a las normas ambientales y de desarrollo urbano perpetrado tanto por particulares como autoridades y por lo tanto, son quienes hacen llegar a la PAOT las denuncias sobre las irregularidades que encuentran, como son afectaciones de arbolado, construcciones irregulares, establecimientos mercantiles instalados en predios habitacionales en violación del uso del suelo, maltrato animal o ruido excesivo de alguna oficina o comercio o la demolición de algún inmueble catalogado.

Por ello, desde hace años la PAOT imparte a las personas que así lo requieren, una serie de talleres informativos que tienen por objeto hacer del conocimiento de los vecinos los derechos ambientales y urbanos con los que cuentan, pero sobre todo la forma de denunciar las violaciones a sus derechos ante las autoridades competentes o ante la propia Procuraduría.

De hecho, la oficina de comunicación social de la PAOT fue diseñada no como una oficina de prensa, sino como una estructura de difusión y participación ciudadana que en la actualidad logra impartir más de 200 talleres por año. Los talleres que imparte la PAOT a los ciudadanos no se detuvieron ni siquiera durante el periodo de pandemia, pues se transformaron a una modalidad virtual con el interés de no perder el contacto con la ciudadanía.

Debo expresar mi mayor reconocimiento a todas las personas que han tomado en sus manos el futuro de sus propias colonias, pues invierten su tiempo y esfuerzo en denunciar y darle seguimiento a los asuntos de interés y en ocasiones hasta de su propio dinero en la contratación de abogados y acciones judiciales, con el objetivo de detener abusos por parte de inmobiliarias, establecimientos mercantiles o en ocasiones decisiones de las propias autoridades que afectan el entorno en el que viven.

Adicionalmente, México se adhirió al Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril del 2021, con lo que nuestro país se obligó adhirió al cumplimiento de una serie de obligaciones específicas en materia de acceso a la justicia ambiental, que exige la mayor transparencia, información y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales que afectan a su comunidad.

Por todo ello queremos seguir fomentando la participación ciudadana y ampliar los talleres sobre derechos ambientales y urbanos que ofrece la PAOT, pues consideramos que en la medida en que existan muchos más vecinos y personas conscientes de sus derechos ambientales y urbanos, activos en su torno y en colaboración para actuar con sus vecinos, tendremos sin lugar a dudas una Ciudad más habitable cada día.