Venezuela y México

Seguiremos en el tema de la sobrerrepresentación antidemocrática, autoritaria e injusta que quiere llevarse Morena y que no le conviene a nadie. Ni a la presidenta electa le conviene iniciar así. Ella lo sabe.

Pero hago una pausa para hablar de Venezuela que ha tenido días, meses y años de lucha. Son valientes y perseverantes. La campaña de María Corina como líder máximo de la oposición ha sido emocionante y conmovedora. A ella le dediqué un artículo en este diario porque el régimen no la había aceptado de candidata a la presidencia. Le negó el registro y hasta la sancionó. Se violaron los acuerdos y aún así siguió en la lucha a través del apoyo al candidato que el régimen de Maduro tuvo que aceptar porque la presión internacional fue muy fuerte. El candidato a presidente se llama Edmundo González y han hecho los dos una campaña extraordinaria con una gran dosis de generosidad y pragmatismo.

Al cierre de la edición habíamos visto ya muchas cosas:

Primero: una clara elección de Estado no sólo por el proceso electoral sino en el mismo día de la elección al que el Estado no permitió observadores internacionales convocados por la oposición. Por ejemplo, no permitió la entrada de observadores como los expresidentes como Tuto Quiroga (Jorge Fernando Quiroga), Vicente Fox, y Miguel Ángel Rodríguez, pero en cambio sí dejaron entrar a José Luis Rodríguez Zapatero porque iba invitado por Maduro y encabezaba los observadores chavistas.

Segundo: una clara elección de Estado en la que Nicolás Maduro amenazó con la posibilidad de un “baño de sangre” en caso de que el oficialismo pierda las elecciones.

Tercero: una elección de Estado en la que dieron la orden de cerrar los cruces fronterizos para impedir que los venezolanos que residen en el extranjero entraran a votar.

Cuarto: Ayer ya se hablaba de más de 20 detenidos, cierres de varios centros de votación, guardia nacional por todos lados.

Pero a cambio de eso tenemos una líder espectacular que es María Corina y que pasea por las calles alentando a la gente valiente que acudió desde la madrugada a formarse en los centros de votación. Vimos las imágenes de miles de ciudadanas y ciudadanos que llegaron en lanchas a Venezuela porque les habían cerrado la frontera. Miles y miles de ciudadanos hicieron filas para votar desde el exterior. Los centros de votación tuvieron “testigos de la democracia”, es decir, representantes de la oposición en cada centro de votación donde miles de venezolanos esperaban su turno. Una gran participación y toda, pero toda la oposición unida.

Hemos visto momentos conmovedores de un pueblo que está sumido en la pobreza después de ser uno de los países más ricos de América Latina. El populismo es un mal que va envenenando a través del adoctrinamiento, de la propaganda, pero también del silencio, del cansancio, de la mediocridad de quienes desde todos los carriles deben hacer oposición.

Tuve la oportunidad de estar en la Plaza Colón de España, miles de venezolanos llenaron la plaza entre ellos Lilian Tintori y Antonio Ledezma y los congresistas españoles a quienes no dejaron entrar a Venezuela. Sé que esperan días difíciles porque, aunque al terminar este artículo algunas encuestas daban por ganador a Edmundo González, Maduro quizás no está dispuesto a reconocer su derrota y la toma de posesión, si se logra la transición, será hasta enero.

Las elecciones deberían de ser una fiesta no un acto de valentía, pero al parecer es lo que nos espera en México. Porque de todas las cosas que han pasado en Venezuela, no hay nada que no hubiera pasado en México, pero a menor escala. Y una de las pruebas que tenemos para revisar si nos parecemos a la Venezuela de Maduro es la decisión por parte del INE y del Tribunal Electoral de regalar a Morena que sacó el 54% de los votos el 75% de la Cámara de Diputados para anular todos los derechos a la oposición: participar con el voto en una reforma constitucional e iniciar acciones de inconstitucionalidad.

“Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor” es la primera frase del Himno que hoy se hace realidad en el pueblo valiente de Venezuela. Esperemos que llegue la paz y la libertad a este gran país.

