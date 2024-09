No todo lo hicieron mal. La Reforma al Poder Judicial logró que salieran los jóvenes a la calle, se unieron para marchar y denunciar. Por primera vez en muchas marchas vi a jóvenes levantar la voz, mientras los adultos nos sentíamos invitados de nuestros estudiantes. En efecto, fuimos convocados por jóvenes de diversas universidades que se unieron para denunciar una reforma que es totalmente nociva a la división de poderes.

No se trataba de la oposición a un partido o a un gobierno. Se trató de una manifestación en la que miles de jóvenes salieron a defender su futuro y el de todos nosotros. El contenido de los carteles como de los discursos pronunciados por estudiantes de distintas universidades públicas y privadas versaron sobre la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como de los principios de profesionalismo y excelencia.

Acompañaron a los trabajadores del Poder Judicial Federal que tenían una bandera que podía leerse: “El PJF trabaja para defender tus Derechos. Hoy nos toca defendernos para defenderte.”. Pero lo que no tuvieron desperdicio alguno fueron las cartulinas cuyos letreros fueron tales como: “Un Juez Federal salvó la vida a mi mamá gracias a un amparo”, “La juventud consciente se une al contingente”, “No hay futuro sin justicia”, “La reforma (judicial) es un ataque a la democracia”, “Ojalá ningún narco tenga más de 8 de promedio”, “Si México se informa NO pasa la reforma”, “Todos somos PJF”, “Sí a una reforma, no a tu reforma”, “Sin poder judicial No Hay Libertad”, “El más votado o el más capaz”, “Marcho por convicción, no por manipulación”, “La juventud ampara y protege a la Justicia de la Unión”, “El PJF protege mis derechos”, “La Reforma Judicial me desampara”. Desde luego que también hubo momentos muy simpáticos como el grito “el que no brinque es Zaldívar”.

Y una más: “Cuando los estudiantes salen a las calles, la historia nos enseña que es momento de escuchar”. Y el gobierno sólo despreció la convocatoria y particularmente a los jóvenes convocantes. ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué la prisa?

También se instaló la nueva legislatura y en un acto poco republicano se presentó el sexto informe de gobierno. Por eso lo mejor es hablar de la marcha de los jóvenes porque es hablar de la esperanza que los jóvenes nos devolvieron el día de ayer. El golpe de Estado que se le está dando a la República a través de la reforma al Poder Judicial despertó a nuestra juventud.

No suelten a México, les diría a los jóvenes de ayer.

Diputada federal. @Mzavalagc