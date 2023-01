Línea por Línea

Antes que nada, quiero felicitar a las Fuerzas Armadas de México, particularmente a quienes intervinieron directamente en la aprehensión de Ovidio Guzmán. Hay muchas preguntas en el aire, pero de cualquier manera no se debe restar mérito al operativo y a quienes cumplían con su deber.

Soy Diputada Federal por mayoría del Distrito X (Miguel Hidalgo) y me resulta inevitable escribir sobre lo acontecido en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que es utilizado diariamente aproximadamente por cinco millones de personas.

Cuando se trata del Metro, constantemente vemos en redes sociales evacuaciones por incendios, descomposturas, fallas de escaleras eléctricas, inundaciones, trenes averiados, durmientes podridos; todos los días hay denuncias de los usuarios. Resalto aquí los cuatro sucesos más importantes en los últimos cuatro años.

1. Línea 3. El pasado 7 de enero iniciamos el año con un lamentable choque de trenes en donde evidentemente el sistema Metro no funcionó. (1 persona fallecida y heridos).

2. Línea 12. El 3 de mayo del 2021, el colapso de un tren generó lo que es quizás la mayor tragedia. (Fallecidos y heridos).

3. Líneas 1 a 6. Afectadas el 9 de enero de 2021 por el incendio en el Centro de Control 1 (Fallecidos y heridos).

4. Línea 1. El 10 de marzo del 2020 en el metro Tacubaya chocaron dos trenes (Fallecidos y heridos).

No son incidentes, ni se trata de mala propaganda al Metro, no es una “campaña en contra de El Metro”; dejen de negar lo evidente y sean responsables. Es indignante que se reaccione culpando a la oposición o a otros gobiernos. La jefa de Gobierno no estaba en la Ciudad de México porque hace tiempo que no le importa lo que pasa aquí, está concentrada en su campaña ilegal por todo el país.

Las causas de estos accidentes mortales, que han motivado los incendios, las inundaciones, los “accidentes” y las descomposturas son prácticamente tres:

1.- Notoria ausencia de la cultura de mantenimiento en el gobierno de la Ciudad de México y, particularmente, de Claudia Sheinbaum, aunque también sucede a nivel federal. A las características del gobierno populista le tenemos que agregar la falta de cultura del mantenimiento y profesionalización de los servicios públicos. La estrategia de la política pública está dirigida únicamente a obtener votos.

2.- Falta de presupuesto. El desplome presupuestario en el Metro es una tragedia. Una tragedia que afecta a la infraestructura. Del 2019 a la fecha le han reducido más de cuatro mil millones de pesos. Y no sólo eso, por ejemplo, en el 2020 se redujo el presupuesto, pero además hubo un subejercicio. Es decir, ni siquiera quisieron gastar el poco dinero que sí tenían; el año pasado la Secretaría de Finanzas informaba que para el mes de septiembre aún les faltaba por gastar mas de 7 mil millones de pesos. Y para este 2023, las críticas se hicieron presentes por lo que decidieron autorizar el ridículo aumento de 0.1% que, en términos reales, representa también una disminución al presupuesto

3. La irresponsabilidad política del gobierno respecto del Metro ha quedado más que manifiesta. Somos muchos los que le pedimos a la jefa de Gobierno que se concentre y ponga atención a la ciudad que ella quiso gobernar y para lo cual fue electa. Claudia Sheinbaum está en un lugar donde muchas personas quisiéramos estar para poner orden, actuar con responsabilidad y proteger el bien común en el gobierno de nuestra ciudad. Esperemos que, próximamente, la jefa de Gobierno haga un esfuerzo y acepte dialogar con la oposición que desde el pasado 7 de octubre le pidió una audiencia para trabajar en la mejora del sistema de transporte colectivo Metro.

En la Ciudad de México necesitamos más mantenimiento en el Metro y menos giras desinteresadas por la República Mexicana; más responsabilidad y menos circo; más visión de gobierno y menos estrategia para la obtención de votos; en la Ciudad de México necesitamos gobierno y estado de Derecho.



Diputada federal