La verdadera T

Cuatro son las transformaciones en la historia de nuestro país. Felipe Tena Ramírez nos recuerda: la primera es la independencia, la segunda es la reforma, la tercera es la Revolución; y nosotros le sumamos la cuarta transformación que es la democracia como resultado de una larga, paciente y valiente transición que culminó con la alternancia en el año 2000. La Cuarta Transformación es la Democracia y no la tiranía que se ha autoimpuesto “humildemente” el nombre de transformación, encarnada en una persona, ni siquiera en un movimiento. La Cuarta Transformación es la Democracia y no la tragedia que vivimos sometidos al populismo.

Si alguna vez estudiamos a la Democracia para hacerle frente a la dictadura, hoy, claramente, podemos oponer a esa Democracia al populismo, particularmente instalado en México a través de Morena.

En México no vivimos ahora ninguna transformación, lo que sufrimos es el populismo llevado a cabo por un tirano que encarna un partido oficial y hegemónico: Morena. El populismo se basa en la idea de conservar el poder bajo cualquier medio; es una técnica para mantenerse en el poder a cualquier costo y para ello: mienten, difaman, persiguen y destruyen.

Los ejemplos están a la vista, pero lo sucedido en el Metro de la CDMX es más que demostrativo en términos de impunidad, ineficiencia e irresponsabilidad.

a) Durante años se les dijo que el Metro requería mantenimiento, pero el presupuesto se redujo para poder enviar más recursos a otros proyectos que están llenos de corrupción o, quizás, esos recursos formaron unos “guardaditos” en “cash”.

b) La impunidad se manifiesta en la Línea 12 del Metro que imprudentemente —por decir lo menos— reinició operaciones con fiesta y toda la cosa. Se les olvida que la reapertura de la Línea 12 no era para festejar nada, si acaso, era para un minuto de silencio y un informe sobre las víctimas y el estado de sus familias. La soberbia con la que están manejando la Ciudad de México es agobiante.

c) La ineficiencia en la cantidad de accidentes y de incidentes que las redes dan cuenta no les ha movido un ápice ni ha generado un mínimo de sentido de responsabilidad pública en relación a lo que está sucediendo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Al enviar este artículo las redes informaban que un convoy de la Línea 7 se había separado al llegar a la estación Polanco.

d) La irresponsabilidad pública también se manifiesta todos los días, pero particularmente a través de la reacción que tuvo Claudia Sheinbaum, porque, en lugar de aceptar la responsabilidad, ha decidido echarles la culpa a unos “saboteadores” y para eso trasladaron la responsabilidad a la Guardia Nacional y descuidaron a los habitantes de otros estados de la República. En efecto, han enviado seis mil elementos de la Guardia Nacional y por si fuera poco avisaron que no tendrán armas. Los mandaron a pasear. La superioridad ficticia con la que se presenta el gobierno de la ciudad no les permite caer en la cuenta de que es un despropósito enviar a la Guardia Nacional y avisarle a todo el público que no tienen armas.

Pero sí, sí los mandaron a caminar porque —hasta el momento— han encontrado una lata, algunas corcholatas de las que nadie se ha adjudicado su propiedad o su participación en tal acontecimiento. También detuvieron a una mujer respecto de la no han demostrado ninguna peligrosidad y a un joven al que acusan de ser militante de un partido de oposición.

Pobre país —decía un querido maestro— pero si acaso quieren hablar de una T, es la “T” de las Tragedias que se presentan una y otra vez, la de la Tiranía con la que gobiernan, por las Trampas que el gobierno hace todos los días con la gente para manipular sus sentimientos y sus ideas y la del Terror que va creciendo en los mexicanos frente a un gobierno populista que le está reduciendo sus libertades.



Diputada federal