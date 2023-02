La emoción de la esperanza

Se llenaron el Zócalo y muchas plazas más. No es cualquier cosa llenar los espacios públicos que Morena cree que le pertenecen. “Ganar” las plazas al populismo es un mérito que no es menor. Ayer quedó demostrado que ni el Zócalo ni las calles, vaya, ni Palacio Nacional es de una sola persona. Ciudadanos de más de 100 ciudades de México se manifestaron además de quienes se sumaron en el extranjero.



Quedó claro que el veneno del discurso de odio desde el poder no ha paralizado el trabajo de la ciudadanía para la defensa de la democracia —y por tanto del voto. Nadie puede no emocionarse ante esta manifestación de defensa de la libertad.



Ayer no pasó cualquier cosa, fue una demostración más del talante democrático de una ciudadanía que salió a las plazas a defender la libertad y la democracia. Sí, fue una victoria ciudadana. Felicidades a quienes organizaron, convocaron y, sobre todo, a quienes se sumaron: no hay democracia posible sin participación y sin defensa de la libertad.



Los dos oradores principales del Zócalo, Beatriz Pagés y José Ramón Cossío, fueron claros. Recomiendo la lectura y la reflexión de los discursos porque se complementaron muy bien, pero quiero transcribir algunas líneas.



Del mensaje de Beatriz Pagés resalto lo siguiente:



“Estamos aquí … para defender la democracia … nuestro voto no se roba y estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y a nuestras libertades. … No tenemos miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarnos, … quieren impedir la alternancia, pero no lo vamos a permitir”



“Ante el fracaso y la falta de resultados ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado”



“Hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades del territorio nacional un frente ciudadano para ganar el 24”



“A los ministros de la Corte les decimos: …no avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral”



“… tenemos que tomarnos de la mano para salvar al país. Nadie absolutamente nadie puede quedar al margen de una lucha que no admite mezquindades. …”

“Esta magna concentración es una victoria ciudadana …”



Y de José Ramón Cossío:



“A finales del año pasado asistimos al intento deliberado y consciente del actual gobierno y de sus mayorías parlamentarias para hacerse, desde la Constitución, del sistema electoral. La marcha del 13 de noviembre lo impidió”



“El gobierno y sus legisladores generaron un plan B, un mero eufemismo con las mismas intenciones y aprobado de mala manera; los propios legisladores de gobierno identificaron múltiples violaciones en los procedimientos y en los contenidos de las iniciativas. Sin embargo, se negaron a dialogar …”



“Pedirle a la Corte que resuelva sobre la inconstitucionalidad el plan B no es conspiración sino el ejercicio de un derecho”. Desde hace días el presidente y sus colaboradores han denostado a miembros de la Corte, pero “los ministros solo podían ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en la Constitución; … los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegios sólo si debilitan a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de nuestras elecciones y la conformación de nuestros representantes populares.”



“Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone, el resto es tarea de nosotros y sólo de nosotros. … Mi voto no se toca“



Ayer, en México, la esperanza se hizo presente.



Diputada federal