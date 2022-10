Fundación Internacional para la Libertad: 20 años de lucha

La Fundación Internacional para la Libertad, fundada por Mario Vargas Llosa, cumple 20 años. La misión de la fundación, dice su propia página, es “la defensa y promoción de los principios de libertad, democracia y estado de derecho, adoptando estrategias destinadas a luchar, en el campo de las ideas, contra quienes amenazan estos valores.” La organización nació en octubre del 2002.



Cuando se creó la Fundación Internacional para la Libertad la situación de América Latina era muy distinta. Venezuela había vivido un golpe militar fallido que revivía la popularidad de Chávez, pero faltaban unos años para que éste se mostrase claramente como un dictador. Chávez llevaba sólo cuatro años en el poder y había llegado por elección democrática.



En el 2002 el nicaragüense Enrique Bolaños iniciaba su gobierno después de unas elecciones pacíficas y faltarían cinco años para que Daniel Ortega, en elección democrática, llegara al poder (desde entonces no se ha ido).



Cuando nació la Fundación Internacional para la Libertad nuestro país iniciaba una vida en democracia confirmada a través de la alternancia del poder en la elección del año 2000: Vicente Fox ganó y el presidente de la República, el priista Ernesto Zedillo, reconocía el triunfo de la oposición. La alternancia llegó después de una paciente lucha cristalizada en lo que se ha llamado “la transición democrática”. Creímos que la democracia y la libertad habían llegado para quedarse.



Hace 20 años, en el 2002, la normalidad en América Latina era la democracia con alguna alerta clara en Venezuela que, sin embargo, todavía vivía bajo condiciones democráticas y, por supuesto, con la sufrida Cuba mantenida por Hugo Chávez a costa de los propios venezolanos. Quizás algunos pensamos que la libertad que supone la democracia estaba ya afianzada. No lo pensó así Mario Vargas Llosa y, afortunadamente, creó la fundación que hoy celebra dos décadas.



Y qué bueno que existe, ya con más experiencia y con la certeza de haberse fundado para la libertad y no contra un gobierno o persona en particular; sino a favor de los valores democráticos y en contra de aquello que los amenace, con independencia de la ideología o de la marca que se utilice para instalar el autoritarismo y el populismo que destruye las instituciones, empobrece y divide a los pueblos.



Se cumplen entonces 20 años en medio de una América Latina en la que no hay que quitarles la mirada a ciertos países por la incertidumbre democrática que viven, y con otros, como México, en donde se instala el populismo y la polarización que además son exacerbados por un evidente fracaso del gobierno; con una Venezuela que muere de hambre y carece de leyes y de autoridad legítima; con Nicaragua que se ha convertido en una de las dictaduras más burdas e insolentes de Latinoamérica.



Hoy más que nunca debemos expresar gratitud para con los hombres y mujeres que hacen posible esa fundación y quienes cooperan con ella. Los demócratas de toda América Latina podemos celebrar con agradecimiento esta organización porque es una plataforma para dar a conocer voces de libertad y solidaridad democrática que han dado y darán fuerza y esperanza en los “tiempos recios” que vivimos.



A propósito de la Libertad: el pasado sábado 22 de octubre, en Sesión Solemne, el Congreso del Estado de Chihuahua develó la inscripción en letras doradas de Don Luis H Álvarez. A este homenaje asistieron todos los grupos parlamentarios, excepto Morena. Sólo la mezquindad y la mente limitada puede explicar la ausencia de los oficialistas, quizás los de Morena no saben que si hoy están en el poder es gracias a personajes como Luis H Álvarez, como Heberto Castillo y muchos más hombres y mujeres que, con altura de miras, construyeron los pilares de la democracia y las instituciones gracias a las que los que hoy gobiernan pudieron ocupar sus cargos, mismos que hoy se empeñan en destruir. Ahí están en letras doradas el nombre de Don Luis para recordarnos a los demócratas de México que nos toca defender la libertad y democracia.



