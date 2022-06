Elecciones de ayer

Lo primero que quiero decir es “Gracias” a las familias, así como a las candidatas y candidatos de la Alianza “Va por Aguascalientes”, “Va por Durango”, “Va por Tamaulipas”, “Va por Hidalgo” y “Va por Quintana Roo”. Tuve la oportunidad de acompañar a los candidatos en campaña y la entrega de sus familias fue conmovedora. Tere, Esteban, César “Truko”, Carolina y Laura ya habían hecho campañas previamente. Y saben muy bien que esta vez fue más difícil.

Fue más difícil la campaña porque tuvieron “encima” al gobierno federal, y bajo un régimen autoritario, como el que estamos viviendo, se refuerzan y multiplican las amenazas de los servidores públicos en el sentido de que se cancelará toda ayuda proveniente de programas sociales. En más de un lugar se reportó que se generaba esa amenaza si los votantes favorecían a la oposición; reapareció el cinismo y el descaro tanto de integrantes del gabinete federal como de autoridades locales. En la madrugada del día de la elección al parecer encontraron a la candidata de Morena por Durango metida en un lío de compra de votos. Las campañas fueron mucho más difíciles porque intervino hasta el Presidente en contra de las candidatas y los candidatos de la oposición. Sirva como ejemplo de lo anterior el hecho de que hasta el gobernador de Michoacán, ¡de Michoacán!, no tuvo mejor idea que ir a Aguascalientes el domingo para apoyar las elecciones de Morena en ese estado. Es obvio que no quería “apoyar” porque, al fin y al cabo, para eso está la campaña; lo que en realidad fue a hacer es a “operar” y a revisar cómo llevaba más votos a favor de Morena. Y, como si todo lo anterior no fuera suficientemente ominoso, la campaña fue más difícil porque todos los candidatos de oposición tuvieron que luchar contra la amenaza del crimen organizado.

A pesar de lo difícil que fue la campaña, se hizo un buen trabajo: Aguascalientes y Durango quedarán sin duda en manos de la alianza PAN-PRI y PRD. Mientras escribo estas líneas, no tengo datos claros respecto de los otros estados salvo una cerrada elección en Tamaulipas, en favor de la alianza. Sin embargo, sí tengo datos precisos de la forma en que se ha comprado el voto a favor del candidato de Morena en Tamaulipas y amenazas a representantes de casilla de la Alianza. Ahora bien, podemos sacar varias lecciones con vistas a las elecciones del 2023 y sobre todo del 2024:

1. El proceso para llegar a una alianza debe replantearse en al menos dos órdenes: en el tiempo y en el proceso mismo para dejar una sensación de fuerza y no de componenda.

2. Todos tenemos que hacer trabajo territorial, tanto en redes sociales como físicamente en las calles y con la gente.

3. La ciudadanía debe ver como inequitativo y amenazante el hecho de que autoridades puedan estar paseándose por todo el estado, utilizando recursos públicos y haciendo promoción del voto para el partido al que pertenecen.

4. La intelectualidad. Ese ¡círculo rojo! no puede estar anunciando anticipadamente un desastre a favor de Morena. El peso de las palabras de cada intelectual debería medirse en toda su dimensión porque, aun cuando no muevan muchos votos —habrá casos en los que sí suceda— puede tener un efecto de desánimo en los candidatos o en los equipos de éstos y eso es lo último que se quiere para las elecciones.

5. Movimiento Ciudadano tiene que reflexionar su actuación y su participación. El concepto mismo de ir separados fortalece el discurso del gobierno represor.

Felicidades a cada ciudadana y a cada ciudadano que tuvo la paciencia de esperarse a votar, de unirse y participar. Muchas gracias.

La verdad es que creíamos que la Democracia había llegado para quedarse, la fuimos debilitando con la crítica sin razón, con la falta de reconocimiento de lo que sí se fue logrando; con la expresión libre que no reconoce la verdad, ni los logros o los minimiza… y así hasta que llegó Morena al poder y nos ha ido quitando la libertad y la Democracia.



Diputada federal