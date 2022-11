El presupuesto y la democracia

El Presupuesto de Egresos de la Federación se refiere al gasto que el Estado Mexicano hará en un año de acuerdo con los ingresos que prevé obtener. El presupuesto calculado por el gobierno para el 2023 es de 8 billones 299 mil 647 millones de pesos. Este monto incluye una deuda pública para este año (adicional a la que ya tenemos) de Un billón 176 mil millones de pesos. Es el mayor crecimiento de deuda pública en este siglo. Legisladores de oposición hemos ya señalado las enormes deficiencias del proyecto del presupuesto

Minutos antes de enviar este artículo al EL UNIVERSAL, nos convocaron a la comisión de presupuesto para la discusión del “Dictamen con Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2023”, a fin de que sea discutido en el pleno. Inmediatamente se advierte la reducción de más de 4 mil millones de pesos (mdp) al Instituto Nacional Electoral (INE). También a la Corte y al Consejo de la Judicatura les reducen más de mil mdp pero eso no le ha de importar al presidente de la Corte porque sólo trabaja para quedar bien con AMLO.

No se tiene previsto más dinero para vacunas, no hay dinero ni para escuelas de tiempo completo, ni para estancias infantiles, ni para los indígenas, ni para las mujeres, ni para el deporte. Tampoco hay dinero para las universidades públicas. ¿Para qué sí hay dinero? Sí lo hay para las tres obras favoritas: El ya inaugurado Aeropuerto AIFA incluye 836 millones de pesos; a la Refinería de Dos Bocas, también ya inaugurada, se le asignan 17 mil 396 millones de pesos para ponerla en marcha y llevamos gastados 100 mil millones de pesos. Y el Tren Maya pasó de un presupuesto de cerca de 60 mil millones a 143 mil 73 mdp y en total llevamos más de 250 mil millones de pesos. Ahí van nuestros impuestos ¡Y todavía se atreven a decir que el INE sale muy caro!

López Obrador es el presidente con más dinero en la historia moderna de México; sólo que se le acaba muy rápido y lo gasta muy mal. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios lo recibieron en el 2018 con más de 300 mil millones de pesos y ahora está en 25 mil millones de pesos. Nadie sabe dónde invirtieron esos cientos de miles de millones.

Y todavía quieren más dinero. Ha pasado inadvertido, pero el viernes los diputados de Morena y sus aliados aprobaron que el gobierno de López Obrador (Morena) pueda tomar recursos de los activos financieros de nuestro país para compensar la falta de ingresos. Esto es un despropósito financiero que espero sea detenido en la Cámara de Senadores pues pone en peligro los ahorros de los mexicanos y las pensiones y otros activos.

El próximo domingo 13 de noviembre, grupos de ciudadanos han convocado a una Marcha en la Defensa del INE. Yo sí me voy a sumar a la marcha. Defender al INE es defender a una institución como legado democrático de toda una generación. El Instituto electoral no es sólo un montón de nombres, sino que es la respuesta y la consecuencia a un grito de libertades que anhelaron quienes nos antecedieron. No hay que perderlo. Defiendo al INE por lo que representa para México; porque es el resultado de la lucha por la democracia, del esfuerzo de hombres y mujeres valientes que trabajaron por nuestro México. Para crear el INE se necesitaron durante décadas debates, acuerdos, ideas, huelgas de hambre, marchas y mítines. Los enemigos de la democracia contestaron con mentiras, fraudes y persecución.

Este no es momento para tibiezas ni para el silencio. Si no somos capaces de hacernos presentes habremos perdido una de las pocas conquistas democráticas que aún nos quedan. El INE es una de las instituciones que nos diferencian de dictaduras y de estados tomados prácticamente por grupos de poder. Se trata quizás del único organismo que garantizó la alternancia en el poder y, paradójicamente, el que permitió que llegara López Obrador a la silla presidencial. Es difícil que los jóvenes de hoy nos comprendan cuando les explicamos lo que era México cuando no existía un instituto independiente que calificara y verificara la validez de las elecciones. Sin embargo, tengo confianza en que nuestros jóvenes sabrán imaginarlo y nos demostrarán que están a la altura de lo que su país necesita. Hoy el Instituto Nacional Electoral está en riesgo, es la democracia la que se desmorona, yo me sumo a la marcha del 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana.

Nos vemos el próximo domingo.

Diputada federal