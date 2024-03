Defendamos a México (II)

Defender a México es defender el derecho a la salud de los mexicanos. El sistema de salud en nuestro país se ha ido construyendo y fortaleciendo año con año. Ha sido un caso de estudio principalmente por la manera en que despegó durante los primeros años de este siglo que fueron aquellos en los que gobernó el Partido Acción Nacional y, particularmente, producto de lo que llaman en Morena “los gobiernos neoliberales”

Una gráfica del Foro Económico de Davos mostraba a México en primer lugar de entre los países que habían logrado cerrar la brecha del acceso a la salud entre hombres y mujeres. Sí, el primer lugar. La mencionada gráfica era impresionante, para el 2012 México había obtenido el primer lugar, no Dinamarca, ni Estados Unidos, sino México. Pero el gobierno de Morena eliminó el seguro popular y la condición de que las mujeres fueran al centro de salud para entregarles ahí apoyos. El resultado es una mayor desigualdad en la atención entre hombres y mujeres. Es decir, en ese punto, como en muchísimos otros, hoy hay un enorme retroceso.

Y no sólo eso, sino que el Fondo de Gastos Catastróficos creado en los supuestos “gobiernos liberales” permitía el tratamiento del cáncer de mama y todos los tratamientos de cáncer para niñas y niños. Sin embargo, los morenistas eliminaron estas posibilidades. El resultado son miles de mujeres sin atención y las muertes de éstas, así como las de miles de niñas y niños falleciendo, así como los miles de niñas y niños, una tragedia que unos años antes se hubiera evitado.

Por muchos años el Presupuesto Federal a la salud creció porque se trataba de una prioridad. Sin embargo, por razones que nos son incomprensibles, el actual gobierno ha decidido reducirlo, y lo ha hecho en el peor momento y cuando los mexicanos vivimos una de las peores crisis en materia de salud. Morena decidió crear el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) elefante blanco al que le inyectaron más de 400 mil millones de pesos y lo peor del asunto es que nadie sabe dónde está ese dinero. Hasta dicen que “¿quInsabi dónde están esos recursos?

Por muchos años el sistema de vacunación en México fue estudiado y premiado internacionalmente. Morena destruyó este sistema y hoy tenemos más de 320 mil niños sin una sola vacuna y el 70% de los niños y niñas menores de 2 años sin un esquema completo de vacunación. Vaya país que nos espera con la perspectiva de tener que combatir enfermedades que se pudieron evitar. Además tenemos un desastre de distribución y una tragedia que se aproxima y que ataca sobre todo a la infancia.

No podemos soslayar que un solo hombre decidió cancelar el Seguro Popular, que era uno de los pilares de política de salud de nuestro país. López Obrador lo eliminó y los gobiernos como el de Claudia Sheinbaum en la ciudad de México aceptaron tal decisión absurda sin haber estudiado, siquiera, qué iba a sustituir al Seguro Popular.

Defender a México es mirar hacia la reconstrucción del Seguro Popular, al restablecimiento del sistema de vacunación en México, así como tener en cuenta el rezago que se ha generado en el acceso de las mujeres a la salud.

La salud en un derecho humano, un derecho que en estos últimos años no sólo no ha sido prioridad, sino que se ha deteriorado en perjuicio de millones de familias mexicanas cuyo sufrimiento se habría podido evitar. Los hospitales públicos no nos pueden recibir bien porque no tienen presupuesto ni para extenderse, ni para abastecerse de medicinas ni para mantener tratamientos. Los pasillos están llenos de pacientes que esperan una cama para ser atendidos como elementalmente se merecen. Mientras tanto el personal de salud se duele de la frustración y es despreciado constantemente por este gobierno.

Reconstruir el sistema de salud es el reto.

Diputada federal. @Mzavalagc