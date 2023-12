Cuidado con el Tribunal Electoral

Algo está pasando en el Tribunal Electoral. Ahora resulta que tres magistrados electorales quieren cambiar de presidente de dicho órgano. Sería el quinto presidente del tribunal en sólo cinco años. Así de grave las cosas que pasan en este gobierno de Morena que debilita y anula los otros poderes.

Los presidentes del Tribunal Electoral de estos últimos cinco años han sido: 1) Janine Otálora, a la que tanto Julio Scherer García como Arturo Zaldívar hicieron renunciar —según se informó. Sí, me refiero al ministro que no terminó su encargo porque quería irse de una vez con Claudia Sheinbaum y, así, regalar una ministra más al actual presidente. 2) Felipe Fuentes, quien fue su sustituto 3) José Luis Vargas, conocido como el “Magistrado Billetes”, cuyos escándalos de corrupción sucedieron con la anuencia del entonces ministro presidente de la Corte, el ya referido Arturo Zaldívar. 4) Reyes Rodríguez Mondragón, quien es el actual presidente del Tribunal Electoral, y a quien le está pidiendo la renuncia el magistrado Felipe de la Mata, que ha llegado a lugares inimaginables en su sumiso comportamiento. Todos recordamos su foto cargando los peluches que representaban al presidente López Obrador.

La alerta de este golpe al tribunal lo dio una foto publicada en X, en la que desayunaban el licenciado Felipe de la Mata con la magistrada Mónica Soto y con Felipe Fuentes. Es una vergüenza que se sometan al poder ejecutivo y se presten a este desaseo que anuncia la falta de valores y de valor en el Tribunal Electoral. Bien sabemos que mostrar un quinto presidente en cinco años es una expresión de debilidad institucional en medio del proceso electoral más grande de la historia moderna de México y a menos de 6 meses del día de la elección.

Por eso más de 40 organizaciones de la sociedad civil, que están velando por la integridad electoral, han expresado su preocupación denunciando este acto de debilitamiento del Tribunal Electoral en momentos críticos y tan cerca de los comicios. Si logran este asalto, si el magistrado presenta su renuncia, el tribunal se colocará en la ya larga fila de las instituciones doblegadas, sin salvación.

Es lamentable lo que está pasando. Cuando integraron el Tribunal Electoral, lo hicieron en un ambiente democrático que estaban obligados a preservar y no parece que lo estén intentando. En el peor momento de nuestro país, cuando más está en riesgo la democracia mexicana, esta foto de los tres desayunando es la expresión de la peor “politiquería”. Ojalá regresen a los momentos que alguna vez —quizás— tuvieron; momentos en los que la verdad pesaba más que la mentira amenazante; en donde los valores democráticos eran superiores a las ofertas y las amenazas del poderoso.

Al magistrado presidente Reyes Rodríguez le pido respetuosamente que no renuncie a su encargo, que se arrepentirá si lo hace porque sería una claudicación en favor de los más bajos intereses del poder. Y a todos los servidores públicos, especialmente a quienes integran los órganos electorales, les recuerdo que vienen meses muy difíciles, que serán presionados por el poder público; no se rindan, actúen en favor de la democracia y del ejercicio de los derechos. No se rindan, México vale la pena. No se rindan y, en su caso, recompongan su camino por el bien de nuestro país. La Nación se los demanda.

Diputada federal. @Mzavalagc