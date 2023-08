Ada Lovelace, la pionera en tecnología del siglo XIX

Augusta Ada Byron, mejor conocida como Ada Lovelace, contribuyó de manera única y visionaria en el campo de la informática, en una centuria en la que esta tecnología era totalmente desconocida. Se le reconoce como la descubridora de la programación. Colaboró con Charles Babbage en la invención de la máquina analítica, un instrumento para la realización de cálculos matemáticos. Ada, al traducir un artículo que describía dicha máquina, en las notas que escribió de su autoría, percibió el potencial de este invento, más alla de los simples cálculos matemáticos y describió el primer algoritmo destinado a ser procesado en un aparato.

Ada nació en Inglaterra, el 10 de diciembre de 1815, hija del célebre poeta Lord Byron y de la aristócrata Anna Isabella Milbanke. Al mes de su nacimiento su madre se separó de él, debido a su infidelidad. Byron al emigrar de Inglaterra escribió para su hija: ¿Es tu rostro como el de tu madre, mi bella hija? ¡Ada! Hija única de mi casa y mi corazón”. Falleció cuando Ada tenía 8 años.

Por el deseo de alejarla del romanticismo poético de su padre, su madre le procuró esmerada educación en matemáticas y en ciencia, campos inusuales para una mujer en esa época.

A los 17 años, Ada conoció al matemático e inventor Charles Babbage, quien estaba trabajando en la propuesta de una artefacto denominado “Máquina Analítica”, diseñada para realizar cálculos matemáticos. Para muchos el primer diseño conceptual de una computadora.

En 1835, Ada se casó con el influyente aristócrata William Lord King, que después recibiría, también, el título de Conde de Lovelace y con quien tuvo 3 hijos. Ada se convirtió en Lady King y más adelante en la Condesa de Lovelace, a partir de entonces se le conoció como Ada Lovelace.

Ada nunca se conformó con realizar únicamente el papel de madre y esposa, como las mujeres de su tiempo, pues estaba consciente de que las matemáticas eran su pasión.

En 1840 Charles Babbage dictó una conferencia en la Universidad de Turín, Italia, en la que explicó el concepto de la Máquina Analítica. Conferencia que después fue publicada en francés por el ingeniero Luigi Menabrea. Publicación de la que se pidió a Ada la tradujera al inglés. Lo inusitado fue que al realizar esta traducción, ella añadió una contribución de 7 notas propias que se publicaron en la revista Scientifica Memoir, en 1843, denominadas “Sketch of the analytica engine invented by Charles Babbage”.

En estas notas, según lo describe J.M Sadurni, Ada desarrolló visionarios conceptos. El más importante, lo que hoy se conoce como algoritmo informático. Tomó como ejemplo los números de Bernoulli, una serie infinita de cifras que describen, mediante un diagrama, las operaciones que la máquina de Babbage tendría que realizar para obtener los cálculos numéricos.

Aunque el invento nunca se materializó, Ada, en esas notas, vislumbró el futuro prediciendo que las máquinas como la de Babbage podrían ser programadas y reprogramadas para ejecutar diversas funciones que se expresaran mediante símbolos, para lo cual, señaló que la respuesta eran las tarjetas perforadas de los telares de Jacquard, instrumento para tejer patrones en tela, lo que hoy en lenguaje binario, se denominaría como la producción de “bancos de datos”, con lo cual es muy probable que se estuviera imaginando el primer ordenador de la historia.

Ada Lovelace es reconocida como pionera en el campo de la informátia. En su honor, el segundo martes de octubre se celebra en Londres el “Día Ada Lovelace”, para destacar los logros de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.