La Universidad Autónoma de Sinaloa

La UAS se fundó hace 150 años, un 5 de mayo de 1873 en Mazatlán siendo gobernador Eustaquio Buelna Pérez. En 1874 cambia su nombre a Colegio Rosales y en 1918, concluida la Revolución, se transforma en Universidad de Occidente con el gobernador Ramón F. Iturbe, quien decreta su autonomía: “Para que la Universidad tuviera capacidad jurídica para decidir su proyecto académico, administrativo, su patrimonio y autogobernarse”.

La U de O mudó a Colegio Civil Rosales en 1922, pero el cardenismo en 1937 la transforma en Universidad Socialista del Noroeste. Al concluir el sexenio de Lázaro Cárdenas pasa a ser nuevamente Universidad de Sinaloa, y es hasta el 4 de diciembre de 1965 que recobra su autonomía que le había sido derogada por el cardenismo.

La autonomía decretada en 1965 se considera una concesión del sistema político ante la inquietud estudiantil que se vivía por el triunfo de la revolución cubana. Luego vinieron los movimientos universitarios en el D.F. que culminaron con la represión autoritaria y las masacres en 1968. Esto influyó en el ambiente de agitación estudiantil.

Los años de desestabilización del 65 al 77 estuvieron marcados por la ideologización izquierdista de la universidad, la lucha de clases promovida por el gobierno de Luis Echeverría (70-76), y por la sucesión estatal, ya que en 1974 habría elecciones de gobernador en Sinaloa. Los diferentes sectores del PRI tomaron a la universidad como campo de batalla, enfrentando porrilmente a las distintas corrientes estudiantiles.

Lo anterior se agravó durante la rectoría del toledista Gonzalo Armienta Calderón quien, ante el conflicto estudiantil del 7 de abril de 1972, cuando fueron asesinados 2 estudiantes, se vio obligado a renunciar.

Al finalizar el sexenio populista de Echeverría, en 1977 se restablece la normalidad institucional en la UAS, aunque persisten periodos rectorales de izquierda tales como Eduardo Franco (77-81), Medina Viedas (81-85), Audomar Ahumada (85-89) y David Moreno Lizárraga (89-93).

Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, fue rector de 1993 a 1997, y aun siendo un hombre de izquierda, rompió con el modelo ideologizado estableciendo un compromiso con la superación académica. Personalmente al concluir su rectorado fui a felicitarlo por su gestión en la UAS y lo invité a ser editorialista del periódico Noroeste, que entonces yo dirigía.

El empresario Agustín Coppel fue el enlace del rector Héctor Melesio Cuén Ojeda (2005- 2009) con Raúl Padilla, “dueño” de la UdG de Guadalajara, para clonar el modelo que permitiera a Cuén adueñarse de la UAS. Cuén había llegado a la rectoría por voto universal y modificó la ley orgánica para tomar control de la institución.

Desde 2005 el grupo de Cuén, Víctor Corrales, Juan E. Guerra y Jesús Madueña han usado la universidad con criterio patrimonial para sus intereses personales, económicos y políticos. Asi lo dijo Medina Viedas en mayo de 2018: “Hay un secuestro político-académico que ha hecho de la universidad perder su compromiso con la sociedad sinaloense, la UAS es instrumento de un grupo político”.

El ahora gobernador Rocha Moya se ha propuesto quitar el cacicazgo de Cuén y su grupo en la UAS, lo cual es plausible; pero preocupa que esto no sea una lucha por la liberación de la UAS, si no que busque tomarla, ideologizarla y ponerla al servicio de la 4T. Nuevamente debemos parafrasear a Medina Viedas: “La UAS es de todos, no de un grupo”.