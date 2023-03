La voz de las mexicanas

"El nivel de civilización al que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción con la independencia de la que han gozado las mujeres”

—Flora Tristán

La lucha de las mujeres por visibilizar sus causas, demandar el pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad y equidad, así como por exigir un alto a la incesante violencia de género, trasciende cualquier frontera o barrera, pues al amparo de estos estandartes las mujeres del orbe se unen para levantar la voz en favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Al respecto, un ineludible contexto recae en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha que está marcada por la importancia de reflexionar, reconocer y sensibilizar con las realidades y demandas que acongojan al sector femenino, debido a una amplia gama de desafíos que día a día enfrentan en los ámbitos social, educativo, laboral, político, económico y cultural.

En esta tesitura, la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1975 instituyó el Día Internacional de la Mujer, anclando sus orígenes de esta efeméride a las manifestaciones de las mujeres que reclamaban a principios del siglo XX el derecho a votar y ser votadas, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los géneros.

Lamentablemente las realidades no han cambiado en el fondo, toda vez que en pleno siglo XXI impera un panorama en que la brecha de desigualdad y violencia en contra de la mujer no ha sido erradicada.

De hecho, la numeraria en México es alarmante. Por citar algunos ejemplos, el inicio del año 2023 fue sumamente violento pues en promedio 10 mujeres son asesinadas a diario; mientras que, en lo laboral, de acuerdo con el IMCO las mujeres deben trabajar 51 días extras para tener el mismo sueldo que los hombres, a pesar de que su participación en el mercado laboral ha incrementado año con año.

Asimismo, de acuerdo con el estudio Women Metter México 2022 lograr la equidad de género en puestos de alto mando en las empresas llevaría por lo menos un siglo si no se comienza a tomar medidas inmediatas para abrir paso a las mujeres en dichas posiciones.

Evidentemente, lo anterior no implica un escenario alentador, lo cual motiva a cientos de miles de mexicanas a salir a las calles para exigir respeto a sus derechos en condiciones de igualdad y equidad; y si bien con el paso de los años ha habido considerables avances en el reconocimiento de derechos para este sector, también es cierto que los retos que se presentan son enormes y polifacéticos.

Además, un punto en el que las y los mexicanos debemos prestar particular atención es en no permitir que un discurso de polarización, de rencor y de menoscabo sepulte la voz de las mexicanas, pues no es un tema de derecha o de izquierda. Más bien el punto de partida para avanzar en cerrar la brecha radica en una justa sensibilización y reconocimiento de las problemáticas que se presentan para poder actuar de inmediato.

Hoy más que nunca las mujeres de nuestro país exigen un compromiso inobjetable por parte del binomio sociedad-gobierno. Debemos transitar hacia la consolidación de los derechos de las mujeres bajo las premisas de la igualdad y equidad, en aras de que puedan desarrollar su máximo potencial sin cualquier tipo de violencia.

