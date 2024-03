Puntos ciegos en campañas… ¿y las juventudes?

La elección la definirán las juventudes, lo sabemos todos, pero hay poca oferta atractiva para sus intereses e inquietudes. Las aproximaciones que las y el candidato eligieron para hablarle a las audiencias, sobre templete y a voz de profeta, no se distancian mucho de las campañas en contiendas anteriores y las propuestas de fondo y forma no mueven los corazones de quienes votarán por primera vez o quienes no vivieron la perfecta dictadura del PRI por la que algunos políticos sienten todavía profunda nostalgia.

Ignorar los datos: Los 26.2 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad representan 30% de la lista nominal de todo el país de acuerdo con datos del INE, además de que cuando tienen frente a ellos la primera jornada electoral para decidir quién ocupará la Presidencia, suelen tener un alto grado de participación de hasta 65% de los inscritos en la lista nominal.

Descuidar las formas: Por otra parte, el nivel de abstencionismo de acuerdo con el INE se concentra en los hombres jóvenes de 20 a 29 años. Entre las razones de su indiferencia está el hecho de que los partidos políticos y los gobiernos utilizan recursos públicos para ganar votos. Así que saturar de bardas con la sombra de una mujer en cola de caballo, como lo hacen los que apoyan a Claudia Sheinbaum y dejar propaganda en cientos de municipios, aunque se asegure que no se tiene registro de esas voluntarias aportaciones, genera rechazo entre los jóvenes. Sumemos a ello los pendones, spots, acarreos, despensas y discretas reparticiones para engordar las audiencias.

Improvisar propuestas: Según la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol 2021) elaborada por el Inegi, la mayoría de las personas que se encuentran en prisión preventiva son menores de 35 años lo cual representa el 54.1% en comparación con los que tienen mas de 50 años que representan únicamente el 10.2% de la población. Además, más de 90% está sin sentencia, es decir no se ha comprobado su culpabilidad. No olvidemos que con la nueva reforma será viable que al menos 60 mil presos ejerzan su voto desde la cárcel. Definitivamente incrementar la reclusión de presuntos delincuentes como sugirió Xochitl Gálvez no es una solución. Es indispensable revertir la prisión preventiva que López Obrador fortaleció sin que esto haya mermado la incidencia delictiva.

Saturación en redes con bots: Asegurar que las redes se desbordaron en apoyo a un candidato, no solo atenta contra la inteligencia de los cibernautas, sino que alerta a las juventudes sobre las prácticas que disfrutan desenmascarar. Por supuesto que es un acierto utilizar las redes sociales y otras plataformas digitales para llegar a las juventudes, pero para eso hay que hacer un trabajo de generación de contenidos no solo creativos sino inteligentes que resuenen con sus intereses y fomenten la participación activa. Gran favor le harían Indat y Euzen al señor Álvarez Maynez y dirigieran sus esfuerzos a eso y no a multiplicar falsos perfiles para simular que los votantes se han volcado a mirarle.

A penas fue el arranque, así que tienen tiempo de involucrar a las juventudes en el proceso de definición de propuestas, de selección de mecanismos de difusión auténticos y sin uso de dinero del pueblo. Urgen ideas en las que ellos, ellas y elles sean protagonistas.

Si algo valoran las juventudes es la autenticidad. El acartonamiento dogmático, la prisa por ofrecer soluciones a problemas de fondo o la simulación de comprenderlos porque se hace uso de herramientas digitales, no dará resultado.

La inclusión de liderazgos jóvenes de ultimo minuto para mostrar inclusión de edades frescas, solamente hace mas rancia la fórmula. Faltan a todas luces voces juveniles que se hayan formado en estos últimos años haciéndolos partícipes de la toma de decisiones. Las cortas edades no son sinónimo de aspiraciones cortoplacistas. Las juventudes están hasta la madre de que en campaña se acerquen a pedirles el voto porque saben que han sido ignorados cuando se manifiestan en las calles, cuando presentan propuestas, cuando exigen transparencia, cuando denuncian corrupción.

