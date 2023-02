Cuarteles ecocidas en CDMX

Claudia Sheinbaum decidió hace un par de meses regalar un Área Natural Protegida a la Sedena para construir un cuartel militar. Publicó esta decisión en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de diciembre pasado. Todo estaba dicho, dado que la extensión de la militarización necesita espacios, el Gobierno de la Ciudad de México había entregado un verdadero tesoro de la sustentabilidad de la ciudad para hacerlo propiedad total y exclusiva del Ejército.



El documento con el que la jefa de gobierno de la Ciudad de México avalaba la entrega se nombró así formalmente: “Decreto por el que se Desincorpora de los Bienes del Régimen del Dominio Público de la Ciudad de México, una fracción de terreno del vivero Nezahualcóyotl (también identificado como Vivero Neza y/o Netzahualcóyotl) ubicada en avenida Canal de Chalco S/N, Ex-ejido de Xochimilco, Alcaldía Xochimilco, con una superficie de 33,207.30 metros cuadrados de terreno, para su posterior enajenación a título gratuito a favor del Gobierno Federal, para destinarla a las instalaciones de la Guardia Nacional”



Luego de publicado el Decreto, un grupo de pobladoras y pobladores de la zona de Xochimilco buscaron, a través de un amparo, que el Poder Judicial Federal revirtiera la decisión del gobierno de la ciudad. Tras conversar con Mariana Cruz Marín, defensora de humedales y una de las líderes de las y los pobladores de Xochimilco, me comentó que lo que básicamente reclaman es que con ese obsequio de Sheinbaum a los militares se violan los siguientes derechos: consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; su derecho a la tierra y al territorio; el derecho colectivo de los pueblos originarios a un territorio libre de militarización y a que las instituciones encargadas de las tareas de seguridad pública sean de carácter civil, además del derecho a un medio ambiente sano. Asegura que todo el humedal corre riesgo y que hay más de 150 especies de flora en peligro. El ajolote es una de las especies que podrían sufrir estragos junto con cacomixtles, tlacuaches y varias aves migratorias que cruzan la zona.



Afortunadamente esta semana la jueza Sandra de Jesús Zúñiga resolvió suspender defintivamente la materialización del decreto. A pesar de no ser una decisión final, sino solo una medida temporal en lo que se resuelve definitivamente el juicio, representa lo que podría ser la antesala de la decisión final. Pero, ¿por qué dar tanta importancia al vivero? Se trata de un Área Natural Protegida. Esto es un reconocimiento legal que se le dio a esa zona por la importancia que representa en su impacto para el medio ambiente, no solo de las y los pobladores de Xochimilco, sino de la Ciudad de México e incluso del planeta. ¿Por qué entonces el Gobierno de la Ciudad de México decide, unilateralmente, entregarlo para ser destruido? ¿Cuál es la utilidad pública de construir un cuartel militar en esa zona?



Hasta el momento, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la jefa de Gobierno han ofrecido razones suficientes o explicaciones sólidas de la razón por la que, específicamente, el cuartel militar de la Guardia Nacional se deba construir sobre un área que debería ser preservada. “No se ha dado ninguna información sobre por qué en ese vivero en particular. En otros procesos que hemos podido documentar y en general, tampoco se ha proporcionado una explicación clara de la selección de los lugares en donde se están construyendo los cuarteles en la CDMX”, explica Ivette Galván, abogada del Centro Prodh para esta columna.



La construcción de cuarteles militares es solo el principio de la toma de una ciudad por las fuerzas militares. Así ha sucedido en las entidades federativas más militarizadas de México. Todavía queda camino por andar en el juicio de amparo presentado por las y los pobladores de Xochimilco. Es indispensable que la resolución tutele dos derechos fundamentales: el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a una seguridad ciudadana.

