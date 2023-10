Urge capacitación de directivos

En Mexico, el sistema deportivo no está relacionado con nuestra realidad social y los múltiples problemas que existen día a día no se pueden resolver con las mismos mecanismos del pasado colocando directivos que tienen mucho entusiasmo pero que no están capacitados para manejar, operar y menos administrar el deporte que les corresponde.

En México existen diversas universidades de gran prestigio que están altamente capacitadas para preparar a profesionales en el manejo del deporte, que toman muy en serio estas carreras con magistrados preparados y que cuentan con un buen número de estudiantes que se gradúan y que están listos para poder colaborar a las instituciones deportivas como federaciones, ligas, asociaciones, colegios, clubes y otras más, pero son escasas las oportunidades que reciben una vez que han terminados sus respectivos estudios.

La Federación Mexicana de Futbol es altamente exigida por la afición, por los inversionistas, los múltiples medios, patrocinadores y principalmente su Consejo de Dueños de Clubes que dedican su tiempo a buscar directivos con experiencia en la administración y operación.

El futbol es altamente mediático y requiere de profesionales con amplios y probados conocimeintos de los medios y administración del deporte. A lo mejor no tienen várita mágica, pero son profesionales y operadores que cuentan con mucha experiencia.

Pero ahora, en este momento, federaciones de otros deportes, en su gran mayoría están conformadas por personas en realidad muy entusiastas pero que no están preparados, que cuentan poca o nula experiencia y que, en su afán de ayudar, continúan destrozando al deporte federado utilizando antiguas herramientas sin poder atender las demandas de sus deportistas y no tienen credibilidad.

La Comisión Nacional del Deportes conoce la problemática y podría sugerir al deporte federado que los directivos se capaciten y que sean aprobados, antes de tomar un puesto por un Consejo Directivo ajeno e independiente con especialistas reconocidos buscando eficiencia y actualización de los dirigentes.

México, gracias a inversionistas y empresarios audaces, es capaz de organizar los mejores eventos a nivel internacional, hay muchas pruebas de eso, a pesar de los malos dirigentes, pero lastimosamente casi todo el deporte federado no cuenta con personal calificado y cada vez se nota mas.