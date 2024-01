Italia y el mundo del tenis celebran la Sinnermanía, con el nacimiento de una nueva estrella: Jannik Sinner, quien ha creado una corriente positiva para el deporte.

Todas las finales de un torneo de Grand Slam son especiales, pero la del Australian Open 2024 —el “Grand Slam Feliz”— ha sido memorable, por la consolidación de una estrella, un joven italiano sencillo, disciplinado, humilde en su trato, con los pies en la tierra... Dando un ejemplo a la juventud y al mundo de que —cuando se quiere, se puede—, y con entrega, sacrificio, dedicación, esfuerzo y sabiendo explotar el talento, se llega lejos.

Daniil Medvedev es otra súper figura que vuela siempre bajo el radar y en los últimos años ha estado entre los primeros cuatro del mundo, llegando a ser número uno. Ganador de un Grand Slam (US Open 2021), relajado, transparente, a veces explosivo, pero muy dedicado y un profesional ejemplar. El ruso salió a la final como un cocodrilo hambriento, mordiendo los dos primeros sets, y todo indicaba que la experiencia se impondría a la juventud de Sinner; sin embargo, hubo dos factores muy importantes:

Factor físico-mental. A Medvedev no le alcanzó el físico. Tuvo siete partidos durísimos, varios a cinco sets, con muertes súbitas, jugando en los horarios estelares, donde los partidos llegaban a terminar en la madrugada. El desgaste fue enorme.

Factor Sinner. Para Medvedev, su estrategia era clara: Ir por todo desde el principio y, al estar dos sets arriba, el ruso empezó a sentir el tremendo esfuerzo que un torneo de Grand Slam requiere. Daniil, como buen aficionado al automovilismo, empezó a sentir que no le iba a alcanzar el combustible para terminar con un Sinner que vio que el cocodrilo Medvedev perdía fuerza en la mordida y el italiano, con excelente asesoramiento de sus entrenadores Simone Vagnozzi y Darren Cahill, recompuso la estrategia. Ganó tres sets seguidos, para obtener su primer título de Grand Slam.

Escuchar a Daniil Medvedev reconociendo el triunfo de Jannik Sinner exhibe la nobleza de este gigante ruso y —por otro lado— estuvieron las sentidas palabras del italiano agradeciendo a su staff, a sus padres, a la afición italiana, a sus seguidores, y dejando una gran lección: “Mis padres nunca me forzaron a jugar al tenis, sólo me apoyaron a hacer lo que a mí me gustaba. Gracias”.

La Sinnermanía ha nacido en Italia, por la la euforia de los triunfos y el reconocimiento que está teniendo Jannik, propagándose por todo el mundo, con el nacimiento de una estrella.

Jannik Sinner y Carlitos Alcaraz son los tenistas de hoy.