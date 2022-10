¿Por qué en México no tenemos un Alcaraz?

México se ha distinguido, por muchos años, por tener excelentes tenistas; sin embargo, últimamente han destacado sólo las mujeres, que históricamente siempre han tenido un lugar respetable en las clasificaciones. México fue, por mucho tiempo, uno de los países referentes en América Latina, pero hoy Giuliana Olmos está como la número siete del mundo en dobles y ahora Fernanda Contreras promete mucho, al estar teniendo un primer año en el profesionalismo de ensueño. Mexicanos, en los rankings del ATP Tour, se han atorado y evidentemente existen razones del porqué no tenemos un Carlos Alcaraz.

Nuestro país tiene una gran afición al tenis y los grandes torneos, como el WTA 1000 en Guadalajara, el Abierto de Acapulco ATP 500 y el Monterrey WTA, se organizan con puntuación ITF, ATP y WTA. Certámenes de juniors, así como de seniors que han renovado bríos, están revitalizando al tenis en el país, colaborando a incrementar la práctica de nuestro deporte. Aparte de torneos estelares, existen diversas clínicas de tenis en clubes de nuestra República, destacándose por tener calificados profesores mexicanos dedicados a sacar a nuevos jugadores que, con enormes sacrificios, lo están logrando a cuentagotas. Por otro lado, existen otras clínicas donde los profesores que han venido de afuera se han confundido en poner “guarderías”, con el pretexto de sacar tenistas; evidentemente, sin resultado alguno.

Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo y campeón del US Open 2022, ha llamado la atención a sus 19 años de edad y no es producto de la casualidad. Desde que comenzó a ganar partidos y a sorprender al mundo entero, Alcaraz -con un talento nato único- es como cualquier joven inquieto, dependiente del teléfono móvil, siendo sus desvelos la causa de no descansar apropiadamente. Juan Carlos Ferrero, quien fue -en su momento- número uno del mundo, junto con sus profesores y acondicionadores físicos, se han dedicado a la excelencia en sus academias, sabiendo que Alcaraz era una joya para pulir con cuidado y detalle. Juan Carlos sabía que, teniendo a Carlitos sin distracciones, proyectaría su técnica al máximo con mucha cautela, para que pudiera rendir al máximo técnicamente, aunado a su físico y aplicando psicología a su máxima expresión.. Los resultados vinieron rápido, con sonantes triunfos, con una supervisión en entrenamientos y estrategias bien llevadas, con lapsos de descanso que otorgarán recuperación física y mental.

El “Método Alcaraz” que ha utilizado Juan Carlos Ferrero, lo iremos aprendiendo. Por lo pronto, no es solamente hacer torneos y jugarlos, es tener profesores preparados, estudiosos y bien apoyados por nuestras instituciones del tenis. Hay que respaldar a nuestros profesores, evitar “guarderías” a las que las llaman clínicas de tenis. Existen profesores mexicanos preparados, siendo ellos los que conocen la idiosincrasia del deportista mexicano, pero necesitan apoyos institucionales, preparándolos adecuadamente para que encuentren algunas joyas que eventualmente regresen al tenis de México al lugar que se merece.