¿Podrá ser el último capítulo de Federer?

Hace sólo unos días, cuando Roger Federer anunció que estará ausente del tenis y espera reaparecer en los torneos sobre pasto, todos sus seguidores alrededor del mundo reaccionaron con mensajes de aliento, deseando que se recupere y que continúe una de las más grandes aventuras deportivas que un atleta pueda llegar a tener.

La razón de su ausencia es que ha sido intervenido de la rodilla derecha, situación que lo debe alejar de las canchas de seis a siete meses. En 2016, Roger sufrió un accidente doméstico, resbalando en el baño de su casa cuando duchaba a sus hijos. No pudo sostener el ritmo de juego y decidió operarse, teniendo un regreso de ensueño, ya que en 2017 ganó el Abierto de Australia.

A Roger ya no le queda ninguna otra rodilla que operarse, tendrá 38 años de edad cuando aparezca nuevamente; será muy difícil, pero no imposible que tenga un regreso triunfal. A Federer no lo puede descartar nadie. Quizá juegue Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero seguramente no será el mismo.

Leer más: Acapulco vive su fiebre tenística.

Federer es el máximo ganador de Grand Slams con 20 (ocho en Wimbledon, seis en Australia, cinco en el US Open y un título en Roland Garros). Rafa Nadal podrá empatarle el número de Grand Slams este mismo año, de ganar Roland Garros; Novak Djokovic quizá pueda superar los récords impuestos por el suizo, pero nadie podrá superar la popularidad de este deportista ejemplar en mucho tiempo.

Es natural que aparezcan lesiones entre los deportistas en partes clave del cuerpo, como rodillas, hombros y codos, provocados por el cansancio y la recuperación es lenta. Por esta situación, Roger, Rafa y Djokovic prefieren jugar pocos torneos, para llegar con fuerza a los certámenes grandes.

Una de las últimas genialidades de Roger Federer fue llegar a la final de Wimbledon en 2019, teniendo a Novak Djokovic dos puntos para partido, pero —desafortunadamente para él— no pudo cerrar el partido, a pesar de conocer casi como nadie el pasto sagrado del evento tenístico más prestigioso del mundo.

El serbio Djokovic aprovechó la ocasión para adjudicarse el título y quizá esa final pueda llegar a ser la más dolorosa derrota del suizo ante Djokovic, quien se ha distinguido por ser el más letal para Federer en su larga carrera de triunfos.

¡Vamos Federer!

[email protected]