Pero ¿qué necesidad, Rafa?

Mientras una nueva generación empieza a borrar de su memoria a un trío de deportistas extraordinarios, uno de ellos parece seguir sin saber qué hacer con su futuro.

Novak Djokovic se mantiene en la pelea, pero Roger Federer ya está retirado y Rafael Nadal ha confundido a la afición y a la multitud de seguidores que tiene por no decidir sobre el retiro, que parece inminente, por las diversas lesiones que no le permiten competir al ritmo de la juventud, que ha llegado con otra dinámica y con diferentes personalidades, apoderándose del tenis competitivo.

Nadal ha declarado que “el mejor jugador del mundo es Novak Djokovic, sus números así lo indican”.

Rafa, a sus 37 años de edad, agrega que “yo no tengo el físico de Novak y este 2024 será mi último ciclo competitivo, porque no puedo engañarme a mí mismo”.

El español coloca todo su empeño en poder ganar otro Roland Garros y adjudicarse la medalla de oro en París 2024, en las mismas pistas del Bosque de Bolonia en la capital francesa, donde se ha consagrado como el mejor tenista sobre canchas de arcilla en la historia.

Nadal se introdujo en el ojo del huracán en España por no decidir si se retira o no, determinación que es muy propia del jugador; sin embargo, a sus seguidores no les gusta ver a un Rafa anunciando que va a jugar, para después retirarse del torneo por alguna lesión, confundiendo a los medios de comunicación y a los millones de aficionados, que no renuncian a ya no verlo en las canchas luchar como un guerrero indiscutible y con su particular estilo triunfador.

Recordando a Juan Gabriel, “pero qué necesidad, para qué tanto problema...”.

Rafa Nadal firma un contrato con la Federación de Tenis de Arabia Saudita para ser su “Embajador del Tenis”, situación que solamente se entiende por los 750 millones de dólares por cinco años del acuerdo, lo cual comprensible porque el español es un contratista independiente.

La confusión y el disgusto de los escépticos y exigentes medios de difusión y la afición alrededor del mundo, viene porque ese país árabe es conocido por la vulneración a los derechos humanos básicos, a la libertad, a sus castigos severos y —aunque esta nación esté revolucionando el futbol, el golf, la Fórmula Uno e invirtiendo en el deporte profesional— no exonera de críticas al campeonísimo Nadal.

Foto: Chris Uncer / AFP