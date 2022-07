Otra vez Djokovic

Novak Djokovic regresa a la polémica para participar en el US Open, del 29 de agosto al 11 de septiembre, y seguir con su carrera de ganar torneos de Grand Slam, para buscar empatar a Rafael Nadal con 22 títulos.

A Novak Djokovic se le ha complicado la existencia por el hecho de no vacunarse contra el Covid-19, situación que todos conocemos y ahora viene el US Open, que tiene la misma regla que el Abierto de Australia, sobre no permitir ingresar a su país a extranjeros sin las inmunizaciones contra el coronavirus.

El serbio ha sido claro y desea jugar el US Open, para tener la oportunidad de ganarlo, pero no se quiere vacunar, situación que ha llegado hasta la oficina oval en Washington, con la petición de permitir jugar al reciente campeón de Wimbledon en el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic se perdería jugar también en Montreal, torneo que ha ganado varias veces y es uno de los certámenes de preparación previos al US Open. Los canadienses, al igual que los australianos y los estadounidenses, simplemente no lo van a permitir.



Djokovic, a sus 35 años de edad, es —en este momento— el tenista del momento junto con Rafa Nadal, pues los demás jugadores que vienen detrás han demostrado que continúan lejos del serbio y el español.

La transparencia de Djokovic es que ya no quiere tener problemas con los gobiernos, ni con los medios de comunicación, ni con los torneos, y —si no le permiten participar ni en Canadá ni en el US Open— “no es el fin del mundo, pero yo no me voy a vacunar y, como profesional, sólo quiero jugar donde se pueda”.

Este tema lo ha tomado como suyo John McEnroe y dice “permitan jugar a Djokovic en el US Open, esto ya es ridículo”. Lo que sí les puedo adelantar es que Novak Djokovic no jugará el US Open, ni en Montreal, si no cambian las reglas de sanidad en Canadá y Estados Unidos.

Además, como el Covid-19 va y viene, estas reglas no serán modificadas en las próximas semanas. Por otro lado, Djokovic ha confirmado que estará presente en la Copa Rod Laver, evento de exhibición que organiza Roger Federer, colocando dos equipos: el europeo y el del resto del mundo. En el del viejo continente están Djokovic, Nadal, Federer y Andy Murray, por citar a algunos, y desde luego no les gana nadie del resto del mundo a estos cuatro fenómenos.

Rafa Nadal esta recuperándose de sus lesiones y no se le puede descartar en ningún evento en donde participe, Roger Federer ya envió una señal —en unas declaraciones— sobre que ya no se siente en un nivel competitivo y que sus oportunidades de ganar eventos importantes son cada vez menos, así que su retiro se ve muy cerca, mientras que Djokovic tiene cerradas las puertas —por ahora— en dos de los cuatro torneos de Grand Slam, y de los tres —a sus 35 años de edad— no tiene lesiones severas.

¡Vamos! Novak otra vez está en el ojo del huracán, pero ahora —como él dice— “si no juego en el US Open, no es el fin del mundo”.

