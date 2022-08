Muy politizado el US Open 2022

Novak Djokovic ya no jugará en Montreal el ATP 1000 que ganó el año pasado y que se celebra a partir de hoy. Asimismo, parece ser que no será aceptado dentro del territorio de EEUU y esto le negará la posibilidad de jugar el US Open por no estar vacunado. Sin embargo, no es el fin del mundo, como dice Djokovic, y él seguirá con su objetivo de ganar torneos Grand Slam mientras lo dejen jugar.

Por un lado, las diversas peticiones de jugadores, aficionados, periodistas, de que permitan jugar a Djokovic han llegado hasta Joe Biden, quien no está dispuesto a hacer excepciones y Estados Unidos no le permitirá pisar su territorio si no tiene la vacuna obligatoria para extranjeros contra el Covid-19.

Nick Kyrgios, el súper talentoso y espectacular australiano que el público quiere ver y disfrutar, pero mal educado, grosero y mal ejemplo a la juventud por su comportamiento controversial, será el jugador a seguir en el US Open.



Kirgyos está siendo premiado con varios millones de dólares por permitir a Netflix producir un documental sobre su persona, el cual fue grabado durante el pasado Wimbledon, donde tuvo una destacada actuación, llegando a la final, donde perdió con Djokovic; además, portándose relativamente bien.

Aunque Kyrgios está tratando de cambiar, su explosiva personalidad evita que gane partidos y torneos alrededor del mundo; sin embargo, es el único tenista actual que ha vencido a Djokovic, Nadal y Federer, dejando claro que tiene mucho talento. Un gran atractivo de taquilla y sube los ratings de televisión.

Los premios que ofrece el US Open en Nueva York son casi idénticos a los de Australia, Roland Garros y Wimbledon; sin embargo, el Abierto de Estados Unidos ha reducido sus premios en un promedio de 16.67% y, tanto el campeón como la campeona, recibirán dos millones y medio de dólares.

La reducción se debe a que los patrocinios se han tenido que ajustar, pues las marcas anunciantes han llevado a la baja su participación, pero —por otro lado— la sugerencia de Novak Djokovic hace un par de años está dando resultado, sobre que los ganadores obtengan menos dinero y que se aumenten los premios para los primeros rounds y los que juegan en los torneos de clasificación, colaborando así a la economía de los jugadores que no avanzan en los torneos.

De tenistas mexicanos en el US Open, solamente están asegurados hasta el momento Santiago González y Giuliana Olmos; ambos en dobles, con sus respectivas parejas, pero con cierta posibilidad de avanzar, pues su nivel es muy alto.

Por último, a los tenistas mexicanos les ha costado mucho trabajo entrar a los torneos de clasificación, aunque en las mujeres Fernanda Contreras y Renata Zarazúa ya han clasificado en Grand Slams, pero aún les falta mucho. En los hombres, sí andan muy lejos de poder tener oportunidad de entrar a los torneos de clasificación. ¡Vamos! No nos preocupemos, porque mexicanos turistas habrá bastantes en las tribunas.

