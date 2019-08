Los Chicos malos... son buenos

Nick Kyrgios y Daniil Medvedev se han subido a la plataforma del protagonismo del tenis mundial que esta dominado por tres titanes como Novak, Rafa y Roger.

Nick Kyrgios, de 24 años, # 30 en la clasificación de la ATP, nacido en Canberra, Australia y radicado en las Bahamas se ha distinguido tanto por su talento y habilidad atlética para el tenis como por su mala conducta y desparpajo . El australiano campeón del Abierto de Acapulco y del Abierto de Washington es controvertido, se molesta y se sale de concentración por que voló la mosca y aparte habla todo el tiempo consigo mismo y con un par de amigos que lleva al palco de jugadores que ni siquiera son sus entrenadores, pero si sus cuates parranda.

Daniil Medvedev, de 23 años es el tenista mas consistente del 2019 y ya esta colocado como el # 5 del mundo. Medvedev nació en Moscú, radica en Montecarlo. El ruso no hace mucho ruido, no luce tanto en la cancha, pero tiene un tenis de muy alto calibre, le pega bien y muy duro a la pelota y su carácter no es precisamente el de una miss de kindergarten y al igual que Nick Kyrgios, Medvedev es de mecha corta y explota como bomba molotov.

El tenis profesional necesita a dos tenistas de estas características. No quiero decir que defienda yo la mala conducta que tienen estos chicos malos, no los defiendo, ni apruebo sus desplantes ni groserías que tienen con jueces, publico y compañeros de profesión, solo que se tienen que moderar.

Ellos son dos tenistas taquilleros, que mucha gente los quiere ver, quieren disfrutar de dos talentos que despiertan la pasión del tenis en el mundo.

Adonde se presente Kyrgios, Wimbledon, Roland Garros, Australia, el US OPEN y en otras ciudades el australiano llama la atención por hacer cosas diferentes en la cancha y sus declaraciones con los medios critica y maldice los torneos y a veces sin medir las consecuencias toca fibras muy sensibles de jugadores como Nadal y Djokovic, a quien por cierto el controvertido Kyrgios no los tolera.

Daniil Medvedev tiene una personalidad diferente. Es un jugador que no daba de que hablar, aunque ya ha tenido sus desplantes en algunos torneos, pero en Nueva York se destapo jugando contra Feliciano Lopez, donde el veterano español se echó al publico a su favor e hizo enojar al ruso que tuvo al publico en contra y Medvedev cometió atropellos cuando rechazó groseramente la toalla que le ofreció el recoge pelotas y aparte le dijo al juez hasta de la despedida.

Ya es hora de que el tenis tenga villanos, y no solamente a los Tres Caballeros -ya saben quienes- que son deportistas fuera de serie, super campeones, excelentes como tenistas y como personas, pero el tenis es deporte de competencia y entretenimiento y Kyrgios y Medvedev son ahora unos buenos villanos de esta historia.

