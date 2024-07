Epílogo Djokovic - Nadal

En el marco de los Juegos Olímpicos y en el tenis que es un deporte que valoran mucho en Francia por su historia y el respeto a Rafa Nadal y sus 14 títulos de Roland Garros y a Novak Djokovic el máximo ganador de Grand Slams se escenifica lo que puede ser el epilogo de una larga historia de enfrentamientos estelares, que más pareja no podría estar ya que de 60 enfrentamientos 31 de ellos fueron ganados por Djokovic y 29 por Nadal.

La expectativa era enorme, el estadio Philippe Chartier en Roland Garros sin un solo asiento vacío, con un clima casi perfecto para un encuentro de esta naturaleza entran a la cancha dos auténticos titanes del deporte a luchar por el honor de competir representando a sus respectivos países. Ambos se prepararon para ganar la medalla de oro en lo que está marcado como el que puede ser el final de Rafa Nadal y muy pronto el adiós que se avecina de Novak Djokovic.

Rafa ya no puede…, sus constantes lesiones no le dan ya para ganar las grandes batallas y aun así enseño su grandeza bien obtenida en Paris por tantos años y Djokovic, que no anda tan fino que digamos, salió con una estrategia de regresar pelotas, de jugarle con respeto a su acérrimo adversario hasta que poco a poco se fue entregando Rafa para caer en dos sets 6/1 y 6/4.

Que mejor epilogo de una larga historia de enfrentamientos escenificada en Roland Garros y muchos estadios alrededor del mundo.

Gracias a Rafa y Gracias a Nole por habernos entregado tantas emociones durante muchos años.