El US Open y sus demonios

La primera semana del US Open se centró en la figura de Serena Williams, quien fue prácticamente venerada por los medios de comunicación estadounidenses, por el Comité Organizador, así como por la televisión y sus analistas, quienes tenían que darle fuerza a lo que ha sido noticia, que es el retiro de la tenista, quien ha dejado huella por su buen juego, por su extravagante personalidad, sus 23 títulos de Grand Slam en 25 años de competencia, por su cuestionada conducta con jueces y organizadores de torneos, por sus confundidas declaraciones en las conferencias de prensa, porque no recuerdo que algún día le haya dado crédito a las tenistas que le ganaron.

Ajla Tomljanovic, croata nacionalizada australiana y número 45 del mundo, jugó tranquila, ignorando las muestras irrespetuosas del público, y venció a Serena Williams, quien evidentemente se encuentra en el ocaso de su gran carrera.

El partido se dio ante un público hostil, que deseaba ver a Serena avanzar, lo cual era algo muy complicado, por la poca actividad tenística que ha tenido en los últimos años y a su edad (41) no está en condiciones de soportar el ritmo, lo cual se demostró en el tercer set, donde la australiana destrozó el sueño de Serena y sus seguidores.

Desde luego que extrañaremos a Williams, pero los demonios dicen que ya era tiempo de retirarse.

El tenis femenil, en sus primeras rondas, ha estado lleno de sorpresas, porque varias de las favoritas, como Halep, Badosa, Raducanu, Fernandez, Osaka y Andrescu, entre otras, desaparecieron muy pronto, dejando el camino abierto para que sea la polaca Iga Swiatek la que se apodere del torneo, o bien la jovencita sensación estadounidense Coco Gauff.

Por último, la gran polémica del torneo ha sido la regla de los 25 segundos entre punto y punto. Jugadores en activo y en retiro han manifestado que es una verdadera broma, porque Nadal, Norrie y varios jugadores de élite, utilizan ese tiempo —y mucho más— entre punto y punto, pero esporádicamente reciben una amonestación. Los tenistas que abusan de esta regla le dicen al árbitro del torneo que no les vuelvan a poner a ese juez. ¡Vamos! El problema no es la regla ni que los jugadores la ignoren, el verdadero problema es que los jueces no se atreven a llamarle la atención al tenista porque simplemente éste se encarga de que le quiten el trabajo.

Bueno, eso sucede en el futbol con el famoso VAR, exhibiendo la ineptitud de los árbitros y el pánico que le tienen a que no los vuelvan a llamar.

La próxima semana se desatarán más demonios en Flushing Meadows y no esté lejos la posibilidad de que Rafael Nadal se adjudique otro título de Grand Slam.