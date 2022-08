El coaching es ridículo

El tenis es uno de los deportes más individualistas que existen, pero —desde la tribuna— los entrenadores, padres, amigos y ciertas personas se atreven a aconsejar —en voz baja o con ciertas señales— a sus jugadores, y la etiqueta de deporte individual queda fuera de la ecuación, pues la ATP —desde la semana del 11 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022— autorizó que entrara el famoso coaching en una etapa experimental, lo cual está apuñalando la esencia individualista que el tenis ha tenido desde siempre.

El coaching ha sido permitido en el tenis femenino desde hace ya un par de años e incluso las conversaciones entre la jugadora y su entrenador se pueden escuchar a través de micrófonos instalados propiamente para esto. Ahora, para el de los hombres, la ATP ha autorizado que los entrenadores puedan hacer “coaching verbal” —con frases cortas y concisas— con su jugador, siempre y cuando el entrenador esté sentado en el lado donde está su jugador. El coaching “no verbal” es permitido durante todo el partido.

He venido observando las diversas transmisiones por televisión y el contacto que los entrenadores están teniendo con sus jugadores atenta contra la esencia individualista del tenis. El jugador debe librar su batalla de manera individual, física y mentalmente, preparar y jugar de acuerdo a su habilidad y poder pensar y actuar de manera individual, no con la ayuda de su entrenador o papá.

Hace solamente unas semanas, el coaching era severamente criticado y penalizado. Muchos de los mejores tenistas del momento están en contra de esta etapa experimental.

¿Dónde está la igualdad entre los jugadores por la que tanto lucha la ATP? Lo ridículo es que esta situación solamente beneficia a los jugadores que están bien clasificados y cuentan con los recursos para viajar con papás, entrenadores, fisioterapeuta, nutriólogo, esposa o novia, y hasta sus amigos. ¿Qué pasa con los jóvenes que están abriéndose camino y no les alcanza para pagar los viáticos de un entrenador?

El coaching incitará a que los padres (muchos de ellos actúan como entrenadores, managers o agentes, terminando por echar a perder a sus hijos) y los entrenadores, con quienes ya se dan, protagonicen discusiones que los árbitros no pueden manejar. Esperemos que esta situación no llegue al nivel infantil y juvenil, ya que tendremos casos desagradables que no benefician a nadie.

¡Vamos! Que esta etapa experimental quede en eso y no prospere, que no se perjudique a los jugadores con menos recursos y que prevalezca la individualidad en el tenis.