Djokovic y su fuerza mental

Novak Djokovic, a sus 32 años de edad, ganó en Melbourne su octavo título del Abierto de Australia, haciendo exactamente lo que le caracteriza, destruyendo física y mentalmente a sus adversarios. En esta ocasión le tocó al austriaco Dominic Thiem de 26 años de edad, sucumbir ante Nole, en un encuentro lleno de emoción, en cinco disputadísimos sets, que duró cuatro horas exactas de juego.

Existen muchas frases motivacionales de fuerza e inspiración mental, pero la que practica y domina Djokovic es la que indica que la fuerza no reside en la capacidad física, sino en la voluntad indomable de ganar.

Muchas veces, mi muy querida compañera de vida y eterna colaboradora Alina, estudiosa y detallista del tenis, me llama la atención, —para ser claro, me regaña—, de que cito siempre a Djokovic, a Nadal y a Federer, y le argumento el hecho de que entre los tres se han repartido todos los títulos de Grand Slam de los últimos años, con muy salvadas excepciones. Pues bien, después de haber disfrutado de la final entre Djokovic y Thiem no queda ni la menor duda de que siguen vigentes, de que continúan con una gran capacidad física, que mantienen una voluntad indomable de ganar Grand Slams y que continuaré hablando de ellos.

El serbio, con carácter y una personalidad diferente a Federer y a Nadal, es el más joven de los tres, tiene 17 Grand Slams, por 19 de Rafa y 20 de Roger. Nole cuenta con la ligera ventaja de que dos de los cuatro torneos de Grand Slam son en canchas duras (Australia y US OPEN) y allí es donde Djokovic puede rebasar a Rafa y a Roger en torneos ganados de Grand Slam. Rafa tiene Roland Garros en arcilla, donde ha ganado 12 y Roger tiene ocho en Wimbledon.

Djokovic regresa a partir de hoy a la posición número uno del mundo, Nadal está dos y Federer tres. Continúan vigentes, ganando y emocionando al mundo entero con su tenis mágico, espectacular y ganador.

Al finalizar el encuentro, Novak Djokovic dijo: “Dominic, pronto estarás ganando Grand Slams y te felicito a ti y a tu equipo por el tenis que estás jugando y por ser un gran embajador de nuestro deporte”; después agregó “Australia y este estadio son definitivamente mis lugares favoritos y me uno a la pena de la tragedia de los incendios recientemente vivida en este gran país”.

Vamos Dominic Thiem, ánimo, tu siguiente oportunidad de ganar un Grand Slam será Roland Garros.