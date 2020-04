Todos los deportes se suspendieron, por ello, se cerraron puestos laborales y millones de personas han quedado afectadas al cancelarse o postergarse los diferentes eventos, desde los Juegos Olímpicos de Tokio, torneos de tenis, Ligas profesionales de futbol, las poderosas Ligas norteamericanas (NBA, MLB, NHL, las Ligas colegiales de la NCAA), la PGA y hasta el Masters, entre otros.

Bueno, no solamente los deportes en sí se han visto afectados, también estadios, arenas, clubes deportivos, albercas y gimnasios están sufriendo la inactividad, haciendo que la gran industria deportiva, incluido equipamiento, esté desesperada.

Un ejemplo es lo desesperado que está Patrick Mouratoglou, el entrenador de tenis del momento, quien —en sus canchas de tenis en París— ha contratado a 10 jugadores de los primeros 20 del mundo y hará unos duelos que serán transmitidos por streaming y en los que tendrán todas las precauciones sanitarias posibles.

Ahora, sólo falta que el Departamento de Salud en Francia lo permita. Las pelotas no serán tocadas más que por el jugador que saca y habrá cambio de pelotas en cada juego. Rafa Nadal dice que hará lo mismo en Palma de Mallorca.

¡Desesperados!

La Bundesliga dice que reanudará actividades en mayo 9, a puerta cerrada y realizando exámenes a los jugadores y a sus familiares. La Liga en España anda por el estilo, pues según indica el presidente de su Federación, se realizarán constantes pruebas a los jugadores; sin embargo, hay que recordar que ni siquiera existen los suficientes kits para la población en España, que ha sido uno de los países severamente afectados.

¡Desesperados!

La NFL podría reducir de 16 a 10 juegos por equipo la próxima temporada y ya ha cancelado sus partidos en México y en Londres.

La Femexfut está muy ocupada sustituyendo la Liga de Ascenso MX y llegando a acuerdos con los equipos, creando una nueva Liga de Desarrollo, pero hay fuertes reclamos y polémica con diversos directivos, jugadores, representantes y analistas del futbol mexicano, aunque todavía no hay fecha de reanudación para la Liga MX, pero será a puerta cerrada.

¡Desesperados!

Los medios de comunicación en todo el mundo andan igual, ya que si el deporte no es en vivo, no tiene el mismo valor ni interés.

En Estados Unidos y en Europa ya existen reclamaciones a los equipos, ya que muchos aficionados adquirieron boletos por adelantado y ahora no les están regresando su dinero. Los televidentes no pudieron ver la NBA, o el Final Four de la NCAA, o el Masters de la PGA, y no pueden ver el tenis ni el beisbol. Ahora ya hay serios reclamos.

José José, al interpretar magistralmente la letra de su famosa canción “Desesperado”, viene como anillo al dedo para la industria del deporte y de los medios de comunicación en estos tiempos de Covid-19, ya que en otra de sus estrofas dice, escenificando al deportista, a su afición y empresarios: “Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir.

¡Desesperado!”.

¡Vamos, “ten piedad de mí”.

