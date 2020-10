Actualización

Que la corrupción, que no hay apoyos, que los directivos no están preparados para manejar sus deportes, que contratan técnicos extranjeros que no son técnicos, que nuestros deportistas necesitan fogueo, que no hay instalaciones modernas, que el coronavirus, que nunca llega el Tri al quinto partido en un Mundial, que los olímpicos mexicanos quedan en el lugar 61 de un medallero, que México es superado por muchos países de América Latina, que nuestras federaciones y asociaciones deportivas están siempre peleándose y son el hazme reir del mundo del deporte, que no hay patrocinios, que nuestras federaciones y asociaciones desdeñan a nuestros profesores mexicanos quienes prefieren mejor emigrar porque no son tomados en cuenta, que la crisis que vivimos ahora está tocando fondo…, todo esto lo escuchamos siempre y seguimos igual.

Primero que nada, no son nuestros deportistas los culpables porque ellos solamente desean hacer lo mejor posible y no saben qué está pasando con sus federaciones y asociaciones. Aclarando esto, nuestros deportistas hacen milagros para poder prepararse en instalaciones antiguas que no ofrecen las facilidades para practicar el deporte de alto rendimiento.

Nuestras instalaciones públicas datan de los Juegos Olímpicos de 1968 y no están actualizadas en lo más mínimo. Por otro lado, los entrenadores mexicanos prefieren irse a otros países que les ofrecen mejores condiciones para después descubrir nuevos talentos deportivos de los países que los contratan. En México hay varias federaciones que no tienen directivos preparados y desplazan a sus entrenadores, contratando a extranjeros que dicen contar con los conocimientos necesarios; pero la realidad es que ni en sus países los conocen.

Cómo quiere llegar la selección mexicana de fútbol a un quinto partido en un Mundial de FIFA si cada periodo mundialista contratan a un o a varios Directores Técnicos que vienen a descubrir el hilo negro?. Cuántos entrenadores extranjeros han venido, llegan y desaparecen después de prometer un quinto partido?.

Cómo puede México aspirar a medallas olímpicas si ni siquiera pueden viajar nuestros deportistas a los eventos de calificación y, los que logran ganar una medalla olímpica es por su propio esfuerzo.

Nos hemos dado cuenta que México, con casi 130 millones de habitantes ha tenido deportistas de talla mundial en varias especialidades, pero mientras no existan descubridores de talentos, trabajo dedicado y especializado con los niños, planes de trabajo bien estructurados por especialistas a mediano y largo plazo, será muy difícil que México vuelva a estar dentro de los primeros lugares del deporte mundial.

Vamos, las quejas y las excusas ya nos la sabemos de memoria, lo que necesitamos son soluciones y una de ellas es actualizar los planes de trabajo, depurar las federaciones y asociaciones exigiendoles resultados, apoyar a los profesores mexicanos con cursos de capacitación y después apoyarlos, motivarlos y darles las herramientas suficientes para que puedan lograr sus objetivos y, no olvidar que México sí tiene talento y mucho, que tenemos excelentes deportistas y si aportamos propuestas y trabajamos en ellas hasta encontrar de nueva cuenta el camino, lograremos objetivos, no por casualidad sino por preparación para hacerlo mejor.

