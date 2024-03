Acapulco brilla y De Miñaur gana

El Abierto Mexicano de Tenis hizo brillar a Acapulco, destrozado por un huracán sin rumbo que llegó a pegar en uno de los destinos turísticos más célebres del mundo.

El torneo tuvo la participación de jugadores que expresaron su cariño por México a través del certamen ATP líder de América Latina, y Alex de Miñaur logra retener su título.

Un gran esfuerzo del Comité Organizador, de patrocinadores, aficionados que asistieron, medios de comunicación, ciudadanos de Acapulco —que tanta necesidad tienen de recuperar sus fuentes de trabajo— y todas las personas que estuvieron involucradas en el evento, colocando un granito de arena con su voluntad de ver gran tenis, y lo lograron. Felicidades.

Acuerdo estratégico ATP-Arabia Saudita. El nacimiento de la ATP —en 1973— creó una división entre este circuito varonil y la ITF (International Tennis Federation), encargada de respetar las reglas originales del tenis, de interactuar con las federaciones de todos los países.

Los cuatro torneos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) —desde hace algún tiempo— se manejan como independientes de la ITF, la ATP y la WTA.

La ATP anunció que ha suscrito un acuerdo estratégico con Arabia Saudita, en su afán de fortalecer la llegada de más jugadores, para que obtengan suficientes recursos económicos, buscando alternativas de crecimiento, ya que el proceso para estos tenistas jóvenes es lento, complicado, y talentos se van quedando al no poder instalarse en el profesionalismo, ya que a muchos no les alcanza el dinero para soportar innumerables viajes y su nivel tenístico no da, siendo muy pocos los que llegan.

Massimo Calvelli, CEO de la ATP, ha firmado un acuerdo estratégico con PIF (Public Invest- ment Fund) —un fondo de inversión de Arabia Saudita—, que está dispuesto a “invertir en lo mejor”, como dijo Mohamed Alsayyad, director de Marca Corporativa PIF, con el objetivo de colaborar en un crecimiento en la escena global del tenis.

Los árabes están invirtiendo a largo plazo como patrocinadores en futbol, golf, Fórmula Uno, tenis y otros deportes, con énfasis en inclusión, sostenibilidad, juventud y tecnología.

Existen comentarios positivos de este acuerdo y otros adversos, esencialmente por su sistema de Gobierno, pero los árabes están revolucionando el deporte profesional y el tenis entra en sus planes.