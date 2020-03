La amistad es una buena vitamina

El 5 de febrero reciente fue el cumpleaños setenta de Rafael Puente Suárez “El Wama”. Su familia, encabezada por su esposa Sidi del Río le escribió unas líneas que nos cimbraron a los que les conocemos.

Con su esposa: “se cuadró” Al conocerla como amiga; como lo afirman sus hijas Sidi y Belén, ambas exitosas mujeres. Su hijo Rafael, empeñado en sacar al Atlas del hoyo en que se encuentra -trabajando como director técnico- seguramente está de acuerdo.

Y recordé que los buenos amigos son contra viento y marea; compañía y apoyo permanente en el día con día y tal vez no lo apreciamos como debiéramos.

Cuando alguien nos describe a otro que no conocemos, trata de halagarlo o presumirlo (si es el caso) especificando su profesión, a qué se dedica, a quién conoce, si es cercano a algún personaje público, político, artístico, de los negocios, etc. Parece como si la actividad profesional o la posición económica fueran más importantes intrínsecamente que el placer de la amistad, lo cual nos conduce a reflexionar: ¿Le damos a la amistad el valor que posee?

En la Universidad de Harvard han estudiado que cuando se le solicita a una persona que lleve a cabo tareas estresantes, se ha definido con sólo tener un amigo en el mismo espacio (sin importar que no colabore en la tarea) disminuye la probabilidad de aumentar el ritmo cardiaco y la presión arterial.

En 1979, se realizó un experimento que duró 9 años, en el que se observó la salud de más de 4 mil residentes en un condado de California. Los datos mostraron que aquellas personas con amigos y parientes que frecuentaban, corrían menos de la mitad de riesgo de enfermarse que los que viven sin hacerlo.

Habría que repetir el experimento y no dudo de los probables mismos resultados, aún en época de la Cuarta Revolución Industrial.

Resultados como los descritos, nos indican que los amigos inyectan salud y por ello vale la pena atesorarlos. Los amigos entrañables son aquellos con los que nos encontramos a gusto, los que nos aprecian con todo y nuestros defectos, con los que podemos con empatía, hablar sin tapujos.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la amistad es el efecto personal puro y desinteresado, compartido con una persona, que nace y se fortalece con el trato.

La definición es muy amplia porque describir concretamente a la amistad es complejo, habrá tantas formas de entenderla como cada individuo.

Generalmente, un adjetivo que se le suele colocar es "de verdad" Y según Aristóteles, la verdadera amistad se sustenta en el bien y en la virtud. De acuerdo con el filósofo, sólo puede darse en individuos que desean el bienestar de los otros, sin otro interés; por eso perdura, aunque cambien las circunstancias. "En el lecho y en la cárcel, se conoce a los amigos", dice un refrán popular.

La sinceridad es característica de las relaciones añejas. Con los verdaderos amigos podemos expresar, sin cortapisas, lo que traemos en mente, en voz alta, porque la confianza es absoluta. Algunos que saben cómo hacer amigos son Rafael y su familia, como dirían Los Mosqueteros de Dumas: "Uno para todos y todos para uno”

En el texto preparado por su descendencia con motivo de su cumpleaños afirmaron: “Rafa no sólo alcanzó el profesionalismo, sino que se convirtió en ídolo y referencia nacional…pese a la corta duración de su carrera sigue siendo recordado por muchos con profunda admiración y respeto…en la portería siempre fue como lo es en la vida; frontal, valiente, arrojado, entregado, profesional, comprometido, tenaz y sobre todo bueno, muy bueno” Por conceptos así vale la pena decir: “¡A vivir!” Como dice otro gran amigo.

Alguna vez Jacobo Zabludovsky me afirmó que él tenía: “saludados, conocidos y amigos” Los últimos decía “muy escasos” Por ello conmemorar el cumpleaños de Rafael y verle bien física y mentalmente, es gran alegría.

Hoy que como siempre hace falta sentir el calor de la amistad, lo enfatizo y no está por demás recordarlo, sería muy positivo paladearlo, percibirlo no tiene precio y a las pruebas, me remito.

