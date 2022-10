Consejo como palanca de sucesión

Me pregunta un buen amigo -propietario de una empresa, quién como todas está pasando por gran incertidumbre- cuáles temas debería enfatizar en su consejo consultivo, recién instaurado con miembros de sus ejecutivos y algunos consejeros externos. Lo acepta como tal, pues no le ha conferido autoridad alguna en la toma de decisiones -que le puse en perspectiva eventualmente pudiera ser de utilidad- y él sabrá, cuando así lo decide, así mismo, me permití recomendarle algunos puntos que comparto:

1. La estructura del Consejo Consultivo es clave para los retos futuros, asumiendo un rol crítico y disruptivo. No se limita a estar de acuerdo con cada una de las decisiones que toma la Dirección General.

2. Toma en cuenta los riesgos internos y externos que enfrenta y la manera de confrontarlos, no ignora pasivamente y entiende las claves del negocio. Indaga y trata de intuir el corto, mediano y largo plazos.

3. Comprende circunstancias como la inflación, las decisiones políticas, las incertidumbres internacionales que impactan, entre otras.

4. Conoce la estrategia global, apoya y evalúa su ejecución y tiene claridad en objetivos, metas, indicadores y proyectos.

5. Propone la sucesión del presidente del Consejo y sus miembros, así como el personal clave con un plan al menos de tres años, independientemente que se cuente con un extraordinario fundador o fundadores, que contemplan muy complejo que alguien los reemplace, bien sea familiar o externo.

6. Está preocupado por analizar la inversión, no solamente desde el punto de vista financiero del negocio retrospectivo, sino del futuro y entiende la medición que contempla indicadores de perspectivas; clientes, procesos, talento, tecnología y responsabilidad social, con proyectos concretos y ordenados.

7. Entiende al negocio en conjunto y por unidad del mismo, tiene conciencia de la era digital que estamos viviendo y propone alternativas que permiten aprovechar a favor, esa realidad.

Los anteriores no son temas exhaustivos, cada quién sabrá que otros temas pudieran agregarse, de acuerdo a las circunstancias y son prioritarios.

A mi amigo le pareció útil y me dice que lo va a reflexionar en función de que tiene claro la utilidad, de tomar decisiones que le permitan institucionalizar a su empresa, porqué al andar en el piso siete de edad, le es claro que es lo más sano en la sucesión que por su edad, es latente.

Entiende que la decisión de armar su consejo consultivo, fue un buen primer paso, sin embargo, sabe que lo que le sigue será aprender a tomar decisiones consensuadas en los temas más álgidos de su empresa, en aras de que la siguiente generación sea accionista de una empresa institucional, con un modelo de negocio claro y efectivo, no dependiente de una sola persona como ha sido su caso.

Me confirma que ese es uno de sus proyectos más importantes a materializar en los próximos meses, lo ha tomado con mucho entusiasmo, al sentirse confortable de estar en esa vía -que había pospuesto por muchos años- y ahora que lo está haciendo realidad, le da cierta tranquilidad ejecutarlo, en aras de custodiar el patrimonio familiar.

Me pareció útil compartirlo, pues es una de las asignaturas pendientes de propietarios de empresas mexicanas, que demuestran poco pensar en la transición en el tiempo y bien, les vendría no dejarlo de lado, es inevitable hacerlo; o la bebemos o la derramamos, no hay de otra.

Profesor de asignatura del ITAM, Consultor y Consejero de empresas y miembro por varios años del Consejo Internacional de The Strategic Leadership Forum.